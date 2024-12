Aitor Calle: "La realidad es que el punto no me sabe a nada pero hay que darlo por bueno"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Aitor Calle, no escondía que el empate le sabía a poco y al mismo tiempo, por la forma de producirse, había que darlo por bueno ya que habían podido perder el mismo. El responsable del banquillo soriano reconocía que su equipo, al que considera que está en modo supervivencia por las bajas y problemas físicos, había dado facilidades defensivas al tiempo que no había estado acertado en las ocasiones de las que dispuso.

"Lógicamente no me sabe a nada. La realidad es que no me sabe a nada pero la otra realidad es que lo tenemos que dar hasta por bueno. No hemos sido el equipo que tenemos que ser a nivel de acierto, ellos con muy poco nos han hecho mucho. Estamos peleando por lo que estamos peleando y no podemos ser tan frágiles a nivel defensivo o conceder tantas facilidades. Luego, como nos ha pasado otras veces, ha sido un ejercicio de impotencia, creo que hemos generado los suficiente, no voy a decir que hemos estado bien ni mucho menos, pero creo que hemos generado lo suficiente como para tener más opciones de ganar el partido y en los momentos claves no hemos acertado. Esto se trata de eso, que el rival no tenga su acierto y tú la tengas, y eso hoy no ha ocurrido. El rival ha hecho su partido, se han llevado un punto sin hacer absolutamente nada más que los que buscaban y querían y eso lo han hecho a la perfección. Nosotros ha sido un ejercicio de querer pero sin mucho control, sin buenas decisiones, con mucha precipitación, con ansiedad... cuando no tienes ese puntito de acierto o suerte, te lastra. No me sabe a nada pero hay que darlo por bueno porque es así, porque podíamos haber perdido perfectamente", comenzó analizando el preparador rojillo.

El técnico reconocía que el Guijuelo había llegado en tres ocasiones y metidos dos goles por lo que reiteraba que "no podemos conceder tanto". "Lo hemos hecho siempre bien, hemos sido el equipo menos goleado del grupo, crecido siempre desde esa solidez defensiva", añadía para significar que deben ser de nuevo un "equipo sólido" ya que sin eso "no vamos a poder aspirar por lo que estamos luchando".

Aitor Calle, que indicó que su equipo tuvo ocasiones claras para meterse antes en el partido, explicó que su equipo al comienzo de temporada hacía su partido y ello le permitió sacar los puntos adelante en los primeras jornada. "Ahora no estamos haciendo eso. El rival tiene un plan de partido y se está imponiendo a nosotros".

El responsable del banquillo numantino reconocía que no había sido un partido para irse contento a casa pero expresó que sus jugadores se estaban vaciando y era el momento de estar con el equipo, un equipo de debe centrarse en mejorar la solidez defensiva y, en especial, en el acierto ofensivo en las ocasiones que se generan.

Aitor Calle explicó que el cambio de Góngora en el minuto 60 se debió al hecho de que el jugador llevaba seis encuentros sin jugar y aún no está del todo recuperado. Igualmente indicó que De Frutos había hecho un gran esfuerzo para estar sobre el terreno de juego tras el golpe recibido en Ávila y su cambio, como el de Bonilla, se debió a esta situación y al hecho de que tuvieran tarjetas y más cuando Lucas Laso es baja para recibir el próximo domingo al Real Valladolid Promesas.

Para finalizar, y tal como expresara el pasado jueves, Aitor Calle reiteraba lo bien que le podía venir al equipo el parón navideño: "Lo dije el otro día, llevamos un tiempo en modo supervivencia, ahí estamos. Claro que nos va a venir bien, lo necesitamos. Es como cuando estás en el ring y está ahí a ver si tocan la campana y mientras tanto... Es la realidad, no podemos esconderlo, ahora nos toca a nosotros y a otros les pasará en otro momento de la temporada. Esto nos tiene que doler, lo he dicho en el vestuario, a mi me duele pero después de tantos años viviendo situaciones similares a los que tiene que dolerle es a ellos para que no vuelva a ocurrir".

La opinión de Rubén Gala

Por su parte, el entrenador del C.D. Guijuelo, Rubén Gala, señalaba que su equipo había sufrido y realizado un encuentro espectacular tras quedarse con un jugador menos en una "acción absurda". "Hemos hecho un muy buen partido. Le hemos dado la vuelta al marcador y hemo podido hacer el 1-3 antes del descanso y con un jugador menos. Sabíamos que en la segunda parte teníamos que sufrir, al final tienen una plantilla muy amplia y muy buena, pero me voy con pena. Este es el trabajo que tenemos que seguir realizando aunque ha sido cruel que nos hayan empatado en la última acción del partido tras un centro y un rebote", resumió el entrenador del conjunto chacinero.