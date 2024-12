El Numancia necesita amarrar los puntos de Los Pajaritos

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Segundo partido seguido en Los Pajaritos y despedida de 2024 en el municipal soriano en un encuentro ante el Valladolid Promesas en el que el C.D. Numancia está obligado a ganar para meterle presión al líder Pontevedra, que unas horas después recibe en Pasarón a la Gimnástica Torrelavega. El equipo rojillo no puede fallar en el que será el penúltimo partido del año antes de que llegue el parón navideño.

El Numancia tiene entre ceja y ceja la primera plaza y no lo queda otra que sumar de tres en tres. El Pontevedra no falla y se presenta como el rival a batir en la pelea por el ascenso directo. Competencia de alto nivel que hace que los de Aitor Calle necesiten sumar una nueva victoria en Los Pajaritos, un escenario en el que el equipo se está mostrando muy fiable desde que echó a rodar el balón en el presente curso.

El bastión de Los Pajaritos lo pone a prueba un Valladolid Promesas que como buen filial es capaz de lo mejor y de lo peor. Anclado den la zona media de la clasificación el conjunto pucelano siempre tiene calidad en su plantilla y el Numancia tendrá que estar muy atento a las buenas invididualidades que tiene la cantera del José Zorrilla. Un derbi castellano que bien puede marcar a unos y otros de cara a la segunda vuelta del campeonato. Y es que la Liga está a punto de entrar en el ecuador antes de que el balón deje de rodar durante dos semanas.

Si el Numancia es capaz de dejar su portería a cero tendrá mucho ganado para que los tres puntos se queden en Soria. Como visitantes les está costando sumar a los rojillos y por ello en ante sus aficionados donde no deben dejar parar la oportunidad. El líder Pontevedra juega esta tarde a partir de las 17.00 horas en Pasarón y el Numancia no quiere ceder terreno ante el que se presume su principal adversario para dar el salto de categoría por la vía rápida. La mejor forma de despedir 2024 en Los Pajaritos sería alcanzando un triunfo necesario en lo moral y en cuanto a puntos en la clasificación. Cualquier otra cosa que no sea ganar sería un paso en falso para los numantinos.