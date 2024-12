La receta de Calle para que el Numancia vuelva a ganar: "Mejorar en las dos áreas"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

"Mejorar en las dos áreas". Esa es la receta de Aitor Calle para que el C.D. Numancia vuelva a ganar y así vigilar de cerca al líder Pontevedra. Solidez defensiva y eficacia ofensiva que no se tuvo la pasada jornada ante el Guijuelo para sumar de tres en tres ante el Valladolid Promesas. Un filial que llega en racha a Los Pajaritos y del que el entrenador rojillo destaca la calidad individual de sus jugadores. Para este encuentro de la jornada 16 la mejor noticia para los sorianos es que Gexan regresa a una convocatoria después de tres meses en el dique seco por lesión.

El empate ante el Guijuelo dejó un sabor amargo en las filas numantinas y por ello se cuentan las horas que faltan para el choque contra el filial pucelano con el único objetivo de conseguir la victoria. "Tenemos ganas de que llegue el domingo para jugar ante un gran rival. El pasado fin de semana merecimos más", señalaba el míster, quien no escondía los fallos de su equipo para dar alas al conjunto salmantino.

El Numancia no estuvo acertado ni en defensa ni en ataque la pasada jornada y para volver a ganar el técnico afirma que "tenemos que mejorar en las dos áreas". Defensivamente hay que "corregir errores" y en ataque "debemos tener más acierto". Dos condiciones "para volver a ser un equipo sólido y fiable".

En el plano defensivo el Numancia no estuvo ante el Guijuelo a la altura de otros partidos y Calle avisaba que "si concedes ante el Valladolid Promesas lo vas a pagar". El de Los Rábanos explicaba que el filial vallisoletano "juega para crecer y a Soria vendrán a por la victoria".

Calle continuaba analizando al rival de este fin de semana y ponía en valor la buena dinámica blanquivioleta con dos triunfos y un empate las tres últimas jornadas. "Es una plantilla muy joven que cuenta con futbolistas de calidad", indicaba. Espera a un Promesas atrevido y tiene la duda de si apostará por un 4-3-3 o si lo hará por un 4-4-2 para jugar con dos delanteros como son Arnu y Delgado.

El Numancia juega a las 12.00 horas del domingo y el Pontevedra lo hará unas horas después. ¿Una victoria para meterle presión al líder? "Tenemos que ganar por nosotros y por la familia numantina", comentaba Calle, quien añadía que "queremos disfrutar de un gran partido y despedir 2024 en Los Pajaritos con una victoria". El míster ve al Pontevedra como un rival importante por la primera plaza, aunque considera que "no sólo es cosa de dos".

Calle, que tiene claro su once inicial para recibir a los pucelanos, se refería a Dani Fernández, un futbolista que el pasado domingo ante el Guijuelo rescataba un punto sobre la bocina y que este fin de semana se mide a sus ex del Valladolid Promesas. "Aprovechó su momento saliendo desde el banquillo. Es cierto que no ha jugado mucho pero ha estado condicionado por la lesión que tuvo en verano".

El preparador rojillo también analizaba el estado de la enfermería rojilla y, además del sancionado Laso, confirmaba que Dorronsoro, Royo, Seguín y Dieste seguirán siendo bajas. Gexan es la buena noticia ya que está disponible para formar en el lateral derecho.