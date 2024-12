Aitor Calle, ilusionado con este Numancia: "Jugando así podemos aspirar a todo"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Aitor Calle no podía estar más satisfecho en la sala de prensa de Los Pajaritos para analizar la victoria de su equipo, un triunfo ante el Valladolid Promesas que el entrenador rojillo consideraba «muy corto» por los méritos de un Numancia que «con esta versión puede aspirar a todo». El míster felicitaba a sus jugadores y aseguraba que «estoy orgulloso del equipo». Calle daba una gran importancia a los tres puntos logrados y a las sensaciones ofrecidas en «una versión que está muy cerca de la que queremos para conseguir el objetivo».

El Numancia pudo golear al filial pucelano en una primera parte casi perfecta. «Hemos generado muchas ocasiones y el resultado se me queda muy corto», indicaba el del Los Rábanos, quien no escondía que «no puedo estar más contento». Y es que el plan le salió a la perfección a Aitor Calle para destrozar a un Promesas que bastante tuvo con aguantar el chaparrón que se le venía encima. «Hoy hemos ganado más que tres puntos. Con esta versión podemos aspirar a todo!, afirmaba el técnico. «Sólo podemos pedir haber tenido más acierto de cara al gol. El único pero que se le puede poner al equipo es que nos hemos quedado cortos». Calle, que elogiaba el rendimiento de todos sus jugadores, reconocía que «nos ha salido un partido espectacular y ahora lo que queremos es darle continuidad en Avilés». El míster también se refería al presidente Patricio de Pedro, con el que charlaba a la finalización del partido en el césped de Los Pajaritos. «Tanto él como Javier Jiménez está muy involucrados con este proyecto».

Torre Gómez: "Al equipo le ha faltado competir"

«Han estado muy bien y nosotros no. Nos ha faltado competir un pelín, hemos estado por debajo del nivel mostrado anteriormente. El Numancia es un equipo muy sólido y tiene claro lo que quiere. Hemos ido durante todo el partido a la contra», analizó Javi Torres tras el encuentro en el que su equipo fue muy inferior a los numantinos. El entrenador del Valladolid Promesas no puso un pero a la contundente victoria de los sorianos.

El técnico blanquivioleta aseguró que “el equipo está compitiendo fenomenal», a pesar de que este domingo no fue así. «Espero que solo sea una piedra en el camino. Igual que la semana pasada nos pusimos por delante en Ávila, hoy ellos marcaron pronto. Conseguimos empatar, pero el partido estaba desnivelado del lado del Numancia», señaló Torres Gómez para seguir desmenuzando la derrota de su equipo en Los Pajaritos.

También fue preguntado por el exblanquivioleta Dani Fernández, que el pasado curso estaba en las filas del Promesas y este domingo marcó el primer gol del C.D. Numancia y asistió en el segundo materializado por Góngora. «Es un chaval fenomenal. Me alegro de que le vayan bien las cosas porque tuvo un comportamiento espléndido y aportó mucho al vestuario. No me hubiera gustado que marcara, pero, ya que lo ha hecho, le felicitamos”, concluyó el preparador de un filial pucelano que se queda en la zona media de la clasificación.