Aitor Calle valora positivamente la primera vuelta y matiza que falta "la parte más decisiva"

El entrenador del C.D. Numancia, Aitor Calle, ha comparecido este mediodía en la sala de prensa de Los Pajaritos para analizar el encuentro de este domingo ante el Real Avilés Industrial. Este encuentro pone fin a la competición de 2024 e, igualmente, a la primera vuelta de Segunda Federación, una primera vuelta que el preparador ha valorado de forma positiva si bien ha recordado que falta una segunda vuelta que es "más importante, más decisiva".

El encuentro ante el Real Avilés, el domingo a las 18.00 horas en el Román Suárez Puerta de la localidad asturiana, supone el último encuentro de la primera vuelta de Segunda Federación. El Numancia llega al encuentro en una posición de privilegio, segundo a tres puntos de Pontevedra, por lo que depende de él mismo en la carrera de fondo que es la competición liguera. Sobre esa primera vuelta a punto de finalizar, Calle señalaba que están intentando "construir algo ilusionante", admitiendo que está "muy contento y orgulloso del equipo". "Soy una persona muy exigente a nivel profesional y creo que hemos pasado algunos momentos en los que no hemos estado al nivel que me hubiese gustado pero eso es normal también durante una temporada", añadía el entrenador quien ha lamentado las bajas acumuladas durante esta primera vuelta que han condicionado y afectado en algunos encuentros "no por nombres sino por el hecho no tener tanto fondo de armario y no haber podido hacer ciertas cosas diferentes". "A partir de ahí, el balance es positivo, estamos en el camino y a pesar de ciertas dificultades durante una temporada, creo que estamos muy vivos, en la pelea y convencidos de que podemos hacerlo. Creo que es positivo pero queda la mitad todavía, la parte más importante, más decisiva, y vamos a intentar terminar la primera vuelta de la mejor manera posible para afrontar con garantías la segunda", ha recordado el máximo responsable del banquillo numantino.

Esa primera vuelta de la competición se cierra ante el Real Avilés Industrial en un partido en el que los rojillos quieren dar continuidad a la buena imagen y acierto mostrado ante el Real Valladolid Promesas. En este sentido, ha recordado que el Real Avilés, que está a siete puntos de los rojillos, es un equipo formado para luchar por el ascenso de categoría que cuenta en sus filas con jugadores "de nivel y de superior categoría", que tiene el aliciente y la complicación de ser el último de año. "Es un reto, es un partido de mucho nivel ante un gran rival y el que consiga los tres puntos puede salir muy reforzado de este partido. Esa es la idea que tenemos, dar continuidad a los del otro día, afrontar el partido como una final y terminar bien el año, sumando de tres para poder estar lo más vivos posibles en esa pelea por el objetivo final", ha añadido para explicar que el Real Avilés, como su propio equipo, tiene debilidades que van a tratar de explotar.

Para el encuentro ante el Avilés, el preparador numantino tiene las bajas de Fran Dorronsoro y Diego Royo, quienes aún no se han incorporado al trabajo de grupo. Sí lo han hecho durante esta semana Aitor Seguín y Cristian Dieste por lo que la enfermería, poco a poco, comienza a ver la luz. En este sentido, el técnico ha deseado que el parón navideño sirviera para recuperar a todos los efectivos, entre ellos un Diego Royo es "un jugador muy importante". "El mejor regalo de Reyes que se puede tener es poder contar con la gente. Lo que nos falta ahora es que la gente se ponga a nivel pero es cierto que ver trabajando a los futbolistas con el grupo, manejar más opciones o saber que tienes más jugadores a tu disposición es una gran noticia", ha recalcado.

Entre esos jugadores bajo su mando se encuentra el delantero Dani Fernández, de quien ha reconocido que "poco a poco se acerca a la versión que queremos", tras un inicio de temporada marcado por una lesión en la costilla que le ha impedido tener más protagonismo. Dani Fernández fue pieza importante en el victoria lograda ante el Real Valladolid Promesas, un triunfo sobre el que el preparador numantino no escondió su satisfacción por la imagen mostrada por el equipo. En ese encuentro el equipo volvió a generar ocasiones y desaprovechó otras. Al respecto, Aitor Calle subrayó que lo importante es generar esas ocasiones ante la meta rival.

Por último, el entrenador rojillo pasó de puntillas sobre los refuerzos del equipo para el mercado invernal y reiteró que la prioridad era ganar al Avilés y vaciar la enfermería, admitiendo que desde el club se va a hacer todo el esfuerzo que sea necesario para lograr el objetivo final.

La plantilla del Numancia tiene este sábado una última sesión de entrenamiento antes de afrontar el último compromiso de 2024. Una vez finalizado el encuentro ante el Avilés la expedición regresa a Soria y la plantilla tendrá una semana de vacaciones. El grupo que dirige Aitor Calle regresa a los entrenamientos el 30 de enero con la vista puesta en el amistoso de rodaje del día 5 ante Osasuna Promesas y, sobre todo, en el inicio de la segunda vuelta con la visita a la cancha del Compostela en el segundo fin de semana de 2025.