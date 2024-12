El Numancia cierra la primera vuelta con unos números notables

Publicado por Jon Ander Uriarte

El C.D. Numancia se va de vacaciones y lo hace tras finalizar la primera vuelta de la temporada con unos números notables y una imagen sobresaliente. El grupo que dirige de Aitor Calle finaliza la primera vuelta del torneo a tres puntos de un Pontevedra que, tras los resultados de las últimas jornadas, se antoja como el rival a batir en la lucha por el ascenso directo de categoría.

El Numancia ha culminado la primera vuelta de la competición de manera magistral hasta el punto de que el parón navideño no sea ahora todo lo conveniente y necesario que se antojaba hace poco más de 15 días. Los rojillos rizaron el rizo en los dos últimos compromisos con resultados (no lograban dos triunfos seguidos desde finales de octubre y comienzos de noviembre tras ganar al Marino de Luanco y al Laredo), y en especial en juego y sensaciones, la antesala de lo anterior. Con un dominio casi total de los diversos factores del juego, aplicando, como hizo ante el Real Avilés, su particular dictadura futbolística coral. Y mención aparte se merece el arcobrigense Dani Fernández, autor de los dos goles en el Román Suárez Puerta y que ha firmado cuatro tantos en los últimos tres compromisos ligueros con el condicionante de que, ante el Guijuelo, saltó al verde en el tiempo de descuento.

El equipo de Aitor Calle acaba la primera vuelta del torneo a tres puntos del liderato pero con unos números en los que mejora los firmados la temporada pasada. Los rojillos llegan al ecuador de este ejercicio con 36 puntos en su casillero tras sumar 10 victorias, seis empates y una derrota. En decir, de los 51 puntos en liza se han escapado 15. En 17 encuentros ha anotado 27 goles por lo que es el tercer equipo más goleador del grupo por detrás de Bergantiños y Rayo Cantabria mientras que ha encajado 11, unas cifras que comparte con el Pontevedra.

Los 36 puntos que acumula en su casillero son siete más de los que el equipo firmó el curso pasado después de 17 jornadas la temporada pasada. El equipo dirigido por Javi Moreno el curso pasado cerraba la primera vuelta con 29 puntos tras ocho victorias, 5 empates y cuatro derrotas en los anotó 29 goles a favor y encajó 19.

La temporada pasada el Numancia llegaba al descanso navideño como líder. Lo hacía empatado a puntos con el Illescas en una clasificación en el que había un buen pelotón de perseguidores. Y es que hasta seis equipos (Gimnástica Segoviana, Atlético Paso, UD Sanse, Talavera, Getafe B y Llerenense) estaban apiñados en tres puntos o menos después de los cuatro primeros meses de competición.

Después de la primera vuelta de competición el Pontevedra se antoja como el principal y, quizás, único rival del Numancia en la lucha por el ascenso directo. Pontevedreses y sorianos han demostrado una gran regularidad durante toda la primera vuelta, regularidad que se ha visto acentuada en las últimas jornadas. Y es que la renta del Numancia sobre el tercer y cuarto clasificado, Real Ávila y Salamanca UDS, es ya de nueve puntos, una renta significativa que invita a pensar que, salvo giro inesperado, serán los dos equipos que luchen por la primera plaza del torneo. Al final, la Liga es una competición de fondo en el que se premia la regularidad y buen ejemplo de ello si vio la temporada pasada con el Llerenense. El equipo extremeño terminaba la primera vuelta a tres puntos del liderato para acabar perdiendo la categoría.

Los rojillos llegan al inicio de la segunda vuelta a tres puntos del liderato pero dependiendo de ellos mismos para lograr al ascenso directo. En este sentido el mes de enero se antoja un mes clave con el inicio de la ‘gira’ gallega del equipo en la que, entre otros campos, debe visitar Pasarón el último fin de semana de enero.