Calle, dolido por el empate: "Sin hacer nada el Compos nos ha marcado dos goles"

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del Numancia, Aitor Calle, disgustado por el empate, dijo tras el partido que «si nos centramos en el resultado final estoy de acuerdo que me voy con mal sabor de boca, pero estoy contento porque el equipo ha estado sólido, y ha tenido el control absoluto del partido. Te vas dolido y es muy triste porque sin hacer nada el Compostela nos ha marcado dos goles. No lo hemos sabido rematar y el fútbol es así. Además, nos nos han ayudado en nada en no señalar un claro penalti por un agarrón en el primer minuto y han añadido ocho minutos en la segunda mitad. Y todo esto cuesta aceptarlo. Hemos generado muchas situaciones de gol y muy claras. No podemos encajar un gol tras marcar nosotros. Debe ser un aprendizaje para nosotros». Semblante contrariado para un míster numantino que consideró injusto el resultado.

Además comentó que «todo ha venido a raiz del 1-2, y el equipo se ha puesto nervioso y ha dado alas al Compostel. No nos hemos querido meter atrás después del 0-2. Al final, en una acción a balón parado nos han empatado. Hoy teníamos que haber llevado los tres puntos. Me parecen muy excesivos ocho minutos, entre 5-6 minutos me parece lo más razonable. Además, el juez de línea ha visto el agarrón pero no le ha aparecido lo suficientemente claro para poder pitar un penalti. Al final, todos nos equivocamos, pero al final todo ello ha sumado en contra nuestra».

El técnico del Compos habla de "empate milagroso"

El técnico del Compostela, Antón Permuy, explicó en rueda de prensa que «podemos hablar de un punto milagroso porque logramos el empate en el añadido. Ellos marcaron en el minuto 80, pero hasta entonces el partido fue muy equilibrado pese a que la primera parte tuvieron más ocasiones. Estoy contento por mis jugadores porque creyeron hasta el final». Declaraciones de un míster local que estaba como unas castañuelas por el empate final en un partido que estaba perdido para los intereses de los gallegos al ir perdiendo 0-2 cuando se cumplía el minuto 86.

También indicó que «el balance ofensivo es un punto a mejorar» y añadió que «echamos en falta algo más de velocidad y desborde por lo que debemos mejorar. Además, los cambios sumaron. Fue un enfrentamiento muy competido ante uno de los mejores equipos del grupo. Creo que sacamos el orgullo y la personalidad en una situación muy complicada. No es el primer partido que pasa, y debemos de resolver los partidos mucho antes».