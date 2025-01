Aitor Calle: "Es importante volver a ser nosotros"

Publicado por Jon Ander Uriarte

El entrenador del C.D. Numancia, Aitor Calle, ha pasado este mediodía por la sala de prensa de Los Pajaritos para analizar la actualidad de la plantilla, una actualidad que pasa en parte por el encuentro de este sábado ante un Coruxo ante el el que cuerpo técnico rojillo ha preparado diferentes escenarios.

El equipo soriano afronta el primer duelo oficial de 2025 en Los Pajaritos después de tres partidos ligueros muy completos en cuanto imagen y en la que faltó la guinda de la victoria ante el Compos. En este sentido, el preparador numantino admite que su equipo ha recuperado en estos últimos encuentros esas señas de identidad que ya mostró en alguna fase de la primera vuelta. "Es muy importante volver a ser nosotros, recuperar esa identidad, nuestro estilo, en los tres últimos partidos los hemos conseguido y lo único que el otro día tiene un pero que afecta al resultado que lógicamente es muy importante", ha expresado Aitor Calle quien significó que los ocurrido el pasado fin de semana en los últimos instantes del encuentro en el Vero Boquete San Lázaro debe servir de "aprendizaje", para próximos compromisos de cara a mantener la "solidez" defensiva.

El técnico ha explicado que la semana ha pasado por diferentes fases que fases que van desde la amargura por cómo aconteció el último empate "injusto y doloroso" una vez revisado un compromiso en el que su equipo no interpretó bien una última jugada. "No estuvimos contundentes y el rival lo aprovechó", ha aseverado para señalar que hay que transformar ese dolor de lo acontecido en Santiago en ganas de lograr los tres puntos este sábado ante el Coruxo.

Sobre el rival gallego de este sábado, que llega en zona de play off de descenso, Aitor Calle ha explicado que los gallegos no han cambiado muchos respecto a la primera vuelta si bien cuenta en sus filas con Borja Domínguez en el centro del campo, futbolista que aporta "equilibrio, calidad y experiencia". "El Coruxo necesita sumar y eso lo hace hace aún más peligroso, lleva tres jornadas sin ganar y eso lo complica mucho más. Es un equipo que compite muy bien, con jugadores con experiencia y va a ser un partido complicado", ha añadido.

Aitor Calle ha señalado que su equipo está preparado esta tarde para diferentes escenarios que pueda plantear el rival. Desde un Coruxo valiente que busque presiones altas y no quiera especular con el resultado hasta un equipo gallego que pueda ser un poco más conservador, buscando un partido más largo y esperando su oportunidad en una contra. "Sí tengo dudas de cómo pueden plantear el partido", ha admitido Aitor Calle.

El entrenador rojillo no ha dado pistas sobre el once. Más en concreto, no ha señalado si los dos nuevos fichajes de la plantilla, Fabrizio Danese y Mikel Mendibe, podrían ser de la partida este sábado. "Podrían estar y podrían jugar", ha señalado para explicar que debe valorar si el proceso de adaptación al grupo que tienen ambos futbolistas es suficiente como para esta sobre el terreno de juego.

En este sentido, de estar ambos sobre el verde, obligaría a Moustapha a variar su posición lo que, en principio, afectaría a la dupla en el centro del campo David Sanz-Cristian Delgado que tan buen rendimiento está dando en los últimos compromisos. "Bendito problema", ha indicado el entrenador rojillo quien ha reconocido que la situación a tomar podría influir en el once. Aitor Calle ha utilizado esta misma expresión para referirse a sus jugadores de ataque, Dani Fernández, Cristian Dieste y Jony González, ya que están en un gran momento si bien hay que mejorar el "porcentaje de acierto", de un grupo que tiene "margen de mejora".

De cara al choque ante el Coruxo el técnico recuperar a Góngora por lo que las únicas bajas son Óscar de Frutos y Diego Royo. "Que tengamos dos jugadores en ese puesto que hayan pasado por el quirófano no es muy normal", ha aseverado Calle quien ha significado que, pese a esas bajas, su equipo ha sabido salir adelante obteniendo resultados. El preparador indicó que ha hablado durante la semana con De Frutos y Royo y que las noticias que llegan de ambos jugadores son positivas. "Ahora dependemos de la evolución pero el mensaje es positivo y somos optimistas", ha afirmado.

Las bajas de De Frutos y Royo están ahora cubiertas con la llegada de Danese y Mendibe. Hasta esa llegada el cuerpo técnico hizo en algún partido encaje de bolillos cambiando de posición a un Moustapha sobre el que Calle no se ahorró elogios. "Las palabras se quedan cortas tanto en el campo como en su vertiente humana. Es un jugador que podría jugar de delantero y cumplir. Es un profesional con unas condiciones físicas envidiables. Ha sido clave en el proceso de reestructuración, se ha cumplido con creces y mucho mérito lo tiene él", ha subrayado

Para finalizar, Aitor Calle ha señalado que el Álex Huerta se mantiene atento al mercado invernal para lo que pueda "surgir" que ayude a mejorar el grupo que ya tiene. En este sentido ha expresado que ya tiene una plantilla competitiva y que más que reforzar una posición se está atento a que llegue ese "nombre que pueda sumar".