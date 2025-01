El Numancia cumple con el trámite ante el Coruxo

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria

El C.D. Numancia se ha impuesto por la mínima al Coruxo gracias a un tanto de Dieste en el tramo final de la primera parte. Los rojillos cumplen el expediente en un partido parco en ocasiones en el que los de Aitor Calle estuvieron lejos de la imagen mostrada en los últimos encuentro. Los sorianos cumplen el expediente y duermen líderes a la espera del resultado del Pontevedra de este domingo. Los pontevedreses son el próximo rival en el calendario liguero.

Aitor Calle presentó un once con tres novedades respecto al partido de Compostela. La principal de todas fue la presencia de Fabrizio Danese en el centro de la zaga junto a Moustapha. Góngora regresó al perfil derecho mientras que Dieste fue la referencia ofensiva de los locales en lugar de Dani Fernández.

Tenía dudas el técnico numantino sobre qué Coruxo llegaría a Los Pajaritos. Fue el equipo gallego un rival abierto y con la defensa adelantada que buscó, en la medida de lo posible la meta de Kuda. No fue una buena primera parte. Hubo intensidad y hubo intención pero el Numancia no fue el de los últimos encuentros, ese equipo que domina el centro del campo o que roba cuando no tiene el balón para salir y crear ocasiones. A los rojillos les costó entrar en el encuentro y, si bien no pasaron apuros, lo cierto es que tampoco tuvo la claridad suficiente como para trenzar jugadas y hacer daño al rival.

Y eso que los rojillos dieron pronto el primer aviso ya que a los dos minutos Góngora lo intentaba por su banda y su centro lo ataja el arquero gallego. Fue el jugador ecuatoriano el futbolista más incisivo de los de Aitor Calle en esa primera parte parca en acciones ofensivas en una y otra área. El mayor peligro generado por el Coruxo en esa primera parte fue una internada en el área de Brais Penela que sacó la defensa rojilla. Ya en el visitante, de nuevo Góngora entraba por banda en el 15 y detenía el centro Ruiz Díaz mientras que en el 20 un libre directo de Bonilla se iba por encima del travesaño. Un minutos después, un disparo del capitán rojillo desde fuera del área lo atajaba el arquero a la segunda.

Habían pasado 20 minuto y al partido le faltaba sustancia, no solo el gol, también las ocasiones. En el 28 pudo adelantarse el Numancia tras un centro de Góngora por banda que Andriu, en su afán por despejar para adelantarse a Dieste, remató sobre su propia portería. Ruiz Díaz hacía una gran parada y evitaba el 1-0. Ese tanto local llegaría en el 41 después de un buen número de minutos en los que había ritmo pero y en el que el juego transcurría en las inmediaciones del área sin que llegase a pasar nada.

La acción nació en un centro desde la izquierda con semifallo en el remate de Alain. El esférico en el área le cayó a Góngora que caracoleó lo justo para sacarse un disparo que obligó al portero a intervenir raudo. El balón quedó en el área chica donde Dieste, más rápido y listo que la defensa, empujaba el balón a la red. Los de Aitor Calle, sin practicar su mejor juego, cumplían su primer objetivo y se iban al descanso por delante en el marcador.

Salió el Numancia con nuevos bríos en la reanudación generando más peligro en los primeros compases que en toda la primera parte con Góngora como complemento de casi todas las salsas. De este esta forma, en el 50 un centro de Bonilla lo remataba Moustapha desviado. Un minuto después Góngora recibía un balón en la frontal y se hacia un hueco en el área para rematar sobre la meta local pero el mismo salía desviado. Ya en el 54, el ecuatoriano combinaba bien con Alain Ribeiro y Dieste y finalizaba la acción con un centro chut que se iba fuera.

El inicio fue un espejismo porque el encuentro volvió a caer en la tónica de la primera parte. Con un Numancia que no pasaba apuros atrás ya que el rival apenas generaba peligro y un equipo local que lo intentaba pero sin tener la claridad suficiente para tener peligro. En el 61 llegaba la primera acción ofensiva del Coruxo con un centro desde la derecha que Álex Pérez remataba fuera y esa fue prácticamente toda la aportación ofensiva del Coruxo en el partido.

Fueron pasando los minutos sin que pasara nada destacado sobre el verde si bien el Numancia veía como Góngora tenía que ser sustituido por molestias físicas y como Alain Ribeiro, en una acción estúpida en el campo visitante, veía una amarilla por la que será baja en Pontevedra. La última ocasión del encuentro llegó del lado numantino tras una acción por banda derecha que culminó Asier Grande dentro del área. El disparo del lateral rojillo la sacaba la defensa gallega bajo palos impidiendo el segundo tanto local.