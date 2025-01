Pelea de gallos

Publicado por Jon Ander Uriarte

El C.D. Numancia se centra desde ya en el partido del próximo domingo ante el Pontevedra, a partir de las 17.00 horas, un choque en el que está en juego el liderato del Grupo 1 de la Segunda Federación. Los rojillos llegan a ese compromiso en segunda posición a tres puntos del Pontevedra toda vez que el equipo vigués goleó este domingo por 4-1 al Compostela.

Sobre el verde de Pasarón se verán las caras los dos mejores equipos del Grupo, dos conjuntos que, dada la distancia que hay sobre el resto de rivales, se jugarán en un mano a mano la primera plaza que da derecho al ascenso directo. Los dos equipos llegan al encuentro en un buen momento de forma . El equipo de Aitor Calle lo hace tras ganar al Coruxo por la mínima en un choque con pocas ocasiones en la que los sorianos apenas pasaron apuros. El triunfo da continuidad a los tres partidos anteriores en la que el equipo demostró que, además de dominar, pueda jugar bien al fútbol.

De cara al compromiso en Pasarón, Aitor Calle se verá obligado a hacer cambios en el once que jugó ante el Coruxo. Además de las bajas por lesión de Óscar de Frutos y Diego Royo, Alain Ribeiro no podrá ser de la partida por acumulación de tarjetas por lo que el preparador vizcaíno no puede contar con uno de los jugadores claves de su equipo. No obstante, el técnico tiene varias alternativas para sustituir al atacante de Sopela. Juegue quien juegue, el equipo soriano, que tiene además una gran capacidad para anular las virtudes de los rivales, deberá rendir por encima del 100% si quiere lograr algo positivo dado el estado de forma del equipo gallego.

El Pontevedra recuperó este domingo el liderato tras golear por 4-1 al Compostela en un choque en el que los coruñeses llegaron a empatar a un gol en el minuto 67. Charly adelantó a los locales en el minuto 26 y, tras empate, Yelko tardó dos minutos en poner de nuevo por delante a los de Yago Iglesias. Dalisson y Rufo redondearon la cuenta de un conjunto granate que de esta forma demuestra su fortaleza en casa.