Javi Bonilla fue padre la pasada semana y en estos casos siempre se dice que el bebé 'llega con un pan debajo del brazo'. La mejor manera de que el pequeño Marco dé suerte a su progenitor es que el C.D. Numancia logre la victoria el domingo en Pontevedra para colocarse líder y, aunque queda mucha tela por cortar, ver un poco más cerca el ascenso a Primera Federación. El encuentro de Pasarón tiene todos los ingredientes para ser un partidazo entre el primero y el segundo en la tabla. Noventa minutos frenéticos que se decidirán "en las áreas". El capitán numantino respeta al Pontevedra, pero no tiene "miedo ninguno" y recuerda que en la primera vuelta los rojillos ya salieron victoriosos.

El de Ágreda, que militó en el club pontevedrés en la temporada 2016-2017, no contempla otra opción que la de "ir a ganar a Pontevedra en un partido que va a ser muy importante, pero no decisivo para el ascenso. Los dos equipos dependemos en estos momentos de nosotros mismos para subir directamente, aunque quedará mucha Liga a partir del domingo". Y es que Bonilla sabe que después de la batalla en Pasarón quedarán muchas jornadas y muchos puntos en juego hasta que llegue el mes de mayo, que será cuando se decida esa única plaza de ascenso directo para la que pugnan sorianos y gallegos.

El defensa sabe del potencial del rival, un Pontevedra que ha sido la revelación de la Copa del Rey eliminando a equipos de Primera División como Villarreal y Mallorca pero que no asusta a los numantinos. "Respeto le tenemos mucho, pero miedo ninguno. Somos once contra once y hay que recordar que en la primera vuelta en Soria ya les ganamos 2-0". Sobre le hecho de haber sido el 'matagigantes' en el torneo copero señalaba que "también tenemos que pensar que el Marino de Luanco les ganó en su casa".

Lo que tiene claro Bonilla es que el resultado final "se decidirá en pequeños detalles". El agredeño va más allá y dice que "para ganarles tendremos que defender muy bien. El partido estará en las áreas y si competimos como lo venimos haciendo tendremos mucho ganado".

Defender la capacidad ofensiva de un Pontevedra al que le gusta tener la posesión del esférico y que cuenta con futbolistas de mucha calidad del centro del campo hacia arriba. Uno de estos jugadores de ataque que marca las diferencias es Dalisson, que con nueve goles es el máximo anotador de los gallegos. "Tendremos que intentar que haga lo menos posible", indicaba el zurdo numantino.

El Numancia está capacitado para traerse los tres puntos de Pasarón y como credenciales tiene una trayectoria a su espalda que dice que sólo ha perdido un encuentro en lo que va de temporada, el que perdía en el campo de la Gimnástica Torrelavega. "Son números que dicen que estamos haciendo bien las cosas".

Bonilla destaca el nivel ofrecido por los rojillos en las últimas jornadas y ve como punto de inflexión el choque ante el Valladolid Promesas. "Creo que en ese partido hubo un cambio de mentalidad. Después hicimos un gran juego en Avilés y ante el Compostela creo que el empate fue un accidente porque me atrevo a decir que ha sido nuestro mejor partido de la temporada. ¿Partido feo ante el Coruxo? No fue bonito para el espectador pero ni nos tiraron a puerta".

Por último, Bonilla recordaba su año en las filas del conjunto de las 'Rías Baixas' e indicaba que "hicimos play off y estuvimos cerca de subir a Segunda División". De su etapa pontevedresa comentaba que quedan el portero Edu Souza y el atacante Álex González. Conoce muy bien cómo aprieta Pasaron a las escuadras visitantes y explica que "es un campo muy parecido a Los Pajaritos. El domingo habrá un ambientazo".