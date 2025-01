Dalisson es duda en el Pontevedra para recibir al Numancia

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

«Dalisson finalizó el entrenamiento del jueves con molestias musculares y no sabemos si estará. No parece nada grave, pero no sabemos el alcance de la lesión y tenemos a los servicios médicos que esperamos que nos den su valoración cuando antes. Una sobrecarga, pero tenemos que ver el riesgo que hay». Estas fueron las palabras de Yago Iglesias en su comparecencia ante los medios de comunicación que encendieron las luces de alarma en el Pontevedra de cara a la visita del domingo del C.D. Numancia. El entrenador gallego no tiene muy claro si podrá contar con su jugador diferencial en el enfrentamiento ante los rojillos.

Pendiente también está el Pontevedra de Chiqui, lesionado en el duelo de Copa del Rey ante el Mallorca, sobre el que Iglesias aseguró que «esta semana ya hizo cosas con el grupo y valoraremos y decidiremos si es pronto o si está para formar parte de la convocatoria».

En relación al encuentro contra los sorianos, el técnico pontevedrés destacó que es «una semana importante, de puertas para fuera es un partido atractivo, que tiene mucha chicha, pero evidentemente quedan muchas jornadas por delante, pero sabemos de la importancia del equipo». Iglesias también valoró al equipo numantino. «El Numancia es un equipo súper competitivo, que está haciendo una temporada espectacular, que tiene un bloque y un fondo de armario de mucho nivel. Es un equipo que de puertas para fuera transmite solvencia, antes de que juegue sus partidos da por sentado que si no gana algo va a rascar, es muy difícil que pierda». El míster espera «un partido muy complicado». «Creo que somos dos buenos equipos dentro de la categoría y dentro de este grupo y creo que el partido va a estar igualado y el rival nos lo va a poner muy complicado».