Carlos González era el objeto de deseo del C.D. Numancia para completar su plantilla en el mercado de invierno que finalizará el próximo 3 de febrero, pero el jugador no se moverá del Sanluqueño de Primera Federación y cumplirá su contrato en el club gaditano hasta final de temporada. El Numancia, según comentaba su director deportivo Álex Huerta, ya sabe que la opción del regreso del canario es un imposible, aunque para nada descartan que haya algún movimiento en forma de fichaje a lo largo de esta semana.

El futbolista grancanario se dejaba querer por el Numancia y a principios de este mes señalaba a este medio de comunicación su afinidad por el club soriano. "Me gustaría volver a Soria, allí fui feliz durante la campaña que defendí los colores rojillos", aseguraba. Un regreso que no va a ser posible a tenor de las declaraciones de Álex Huerta en las que explicaba que "el Sanluqueño no quiere desprenderse del jugador. No contempla una salida en la ventana de invierno".

El protagonismo de Carlos González con la camiseta del Saluqueño está siendo escaso y es que apenas ha jugado una docena de partidos, sólo seis de ellos como titular. Poco más de 400 minutos sobre el terreno de juego para un futbolista que reconocía hace unas semanas que lo que quería es jugar. Pero la última palabra la tiene el Sanluqueño y los gaditanos parece que han cerrado la puerta a la salida del canario.

El pasado sábado el Sanluqueño empató a dos goles en el terreno de juego del Fuenlabrada y Carlos González fue suplente para jugar los último quince minutos del encuentro. En la jornada anterior ante el Yeclano, choque que acabó con victoria por 1-0 del Sanluqueño, sólo disputó cuatro minutos y en el primer partido oficial de 2025 de los gaditanos ante el Intercity -1-2 para el Sanluqueño- no llegó a participar. 2025 lo iniciaba Carlos González jugando un amistoso ante el Cádiz que finalizó con derrota del Sanluqueño por 1-4, el gol del equipo de Sanlúcar de Barrameda lo marcaba precisamente el canario.

La llegada de Carlos González al Numancia está descartada en las oficinas de Mariano Vicén, pero la puerta a los refuerzos sigue abierta. Huerta habla de que "podría haber algún movimiento" antes del lunes 3 de febrero. El club soriano tiene dos fichas libres sub 23 y en el caso de contratar a algún futbolista senior tendría que dar la baja federativa a alguna de las 16 fichas actuales.