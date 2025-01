Guiño de Carlos González al Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El regreso de Carlos González al C.D. Numancia en el mercado de invierno que comienza este jueves está encima de la mesa en cuanto a las operaciones del club en el mes de enero. El propio jugador, que tiene contrato con el Atlético Sanluqueño hasta final de la presente temporada, alimenta esta posibilidad al asegurar que "me gustaría volver a Soria, allí fui feliz durante la campaña que defendí los colores rojillos". Toda una declaración de intenciones de un futbolistas que apenas está teniendo protagonismo en el equipo gaditano que milita en Primera Federación.

La renovación de Carlos González con el Numancia el pasado verano estuvo muy cerca, aunque por diferentes motivos la operación no cuajó y el canario, que en principio iba a jugar en el extranjero, se comprometía con el Atlético Sanluqueño por una temporada. En el equipo de Sanlúcar de Barrameda no está teniendo los minutos que esperaba y ello, unido a otros problemas que tienen que ver más con los despachos y con el propio club, hacen que durante la ventana de invierno existan muchas opciones de cambiar de aires. "Lo que quiero es jugar y en el Sanluqueño no estoy jugando todo lo que me gustaría".

La vuelta al Numancia desde luego que no la vería con malos ojos, "aunque ahora regreso a los entrenamientos con el Sanluqueño y tengo que hablar con el club". El conjunto andaluz está en una delicada situación en la clasificación del Grupo 2 de Primera Federación ya que con 18 puntos ocupa la penúltima posición a dos puntos de la zona de permanencia.

Sobre el Numancia, Carlos González expresaba muestras de cariño e indicaba que "claro que sigo los resultados del equipo. Habló con muchos de los que fueron mis compañeros el año pasado y en años anteriores en la etapa del Tarazona". Este cariño con la afición numantina es mutuo y sabe que los seguidores vería con buenos ojos el regreso del canario.

Carlos González apenas ha jugado seis partidos en lo que va de curso como titular y únicamente ha participado en diez jornadas. Un balance de 400 minutos con la camiseta del Sanluqueño a lo largo de las 18 jornadas que se llevan disputadas en Primera Federación. El canario no ha marcado con los gaditanos y tampoco se ha apuntado ninguna asistencia.