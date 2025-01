Aitor Calle: "Espero un Bergantiños más fiel a su estilo que nunca"

Publicado por Jon Ander Uriarte

El entrenador del C.D. Numancia, Aitor Calle, ha señalado que el rival del este domingo en Los Pajaritos, el Bergantiños, no es un equipo que especule es sus encuentros por lo que espera un equipo "más fiel a su estilo que nunca", un estilo que pasa por querer tener la posesión de la pelota y jugar al ataque.

El técnico numantino ha explicado que la semana ha transcurrido con total normalidad con el contratiempo de suplir el encuentro suspendido ante el Pontevedra por el entrenamiento que tuvo lugar el pasado domingo adaptando el chip por no haber tenido competición. El equipo regresa de nuevo a Los Pajaritos donde confía "en dar continuidad a la buena trayectoria que estamos teniendo en casa", y sumar tres puntos. En este sentido explicó que el grupo llega al choque con "ganas", después de esperar el anterior partido con "toda la ilusión de mundo", ya que era una oportunidad para recortar distancias por lo que "te quedas con esa sensación de no haber podido cumplir el objetivo de la semana y ahora volvemos a Los Pajaritos con muchas ganas".

Esa continuidad se quiere dar a costa de un Bergantiños que llega a Soria en la duodécima posición de la tabla, que tuvo un buen comienzo liguero pero que ha perdido los tres encuentros disputados en 2025. Sobre el equipo coruñés, Aitor Calle señalaba: "Analizándolo, tanto en la primera vuelta como ahora, es un equipo que es muy alegre y que hace muchísimas cosas bien. Después del ascenso comenzaron la temporada muy fuerte, haciendo las cosas francamente bien y ahora, no es que no las estén haciendo bien, si no que ese dominio de las áreas, que es donde se deciden los partidos y sobre en este 2025, les están penalizando mucho los errores y no están consiguiendo tener el acierto que demuestran sus números en cuanto a cifras goleadoras. Es el segundo máximo goleador del grupo y el problema es que ahora no están teniendo acierto pero generan multitud de ocasiones y ahora les está costando marcar gol y les están penalizando las acciones en área propia".

"Es un equipo que no va especular, es su identidad, lo tengo claro. Es un equipo muy alegre, un equipo que intenta llevar el peso del partido, que intenta tener el balón, incorpora mucha gente en ataque y de ahí las cifra que tiene a nivel goleador y por eso los riesgos que asume a nivel defensivo, digamos que es su identidad, sus estilo y preveo que vengan más fieles a su estilo que nunca. Creo que es un rival muy peligroso", añadió el preparador vizcaíno.

De cara al encuentro del domingo, y a la esperar del último entrenamiento de la semana de este sábado, Calle tiene las bajas de los lesionados De Frutos y Diego Royo. El técnico cuenta en la plantilla con la última incorporación, Marc Fuentes, quien viene ya con minutos de juego. No ha descartado su presencia en la lista en caso de mucha necesidad al tiempo que ha apuntado que Fabrizio Danese y Mikel Mendibe, los otros refuerzos en el mercado invernal, están ya mucho más integrados en el grupo después de tres semanas de entrenamientos.

Volviendo al partido no disputado de Pontevedra, Aitor Calle expresó que ahora queda ese partido pendiente, un partido entre semana a 700 kilómetros de Soria lo que "supone un gran hándicap", independientemente del rival. "Ese es el inconveniente que generan estas situaciones pero también hay que entender en que hay situaciones en las que no podemos hacer nada. Apareció el temporal de repente, estamos en invierno y ocurren estas cosas", aseveró para apuntar había tiempo para planificar este "problema pendiente" que habrá que solventar con un "sobre esfuerzo" durante esa semana al tener dos viajes consecutivos. "Creo que somos el equipo de toda España que más kilómetros tenemos que recorrer y justo nos ha pasado esto cuando nos hemos metido 800 kilómetros de más y tenemos dos desplazamientos en los que vamos a tener que jugar muy bien con las cargas y adaptar muy bien esa semana para lo que queda mucho", añadió.