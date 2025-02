Carlos González: "Estoy ya en casa"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Carlos González y Marc Fuentes fueron presentados como dos de los cuatro refuerzos del C.D. Numancia en el mercado de invierno, aunque el primero necesitaba de pocas presentaciones en su regreso "a casa". Eso sí, el canario tenía una buena oportunidad de explicar su no renovación el pasado verano y también de dar detalles de cómo se había fraguado su vuelta a Soria tras unas duras negociaciones con el Sanluqueño. Álex Huerta realizaba las veces de anfitrión y reconocía, aunque sin dar cifras, que el club rojillo ha tenido que hacer "un esfuerzo económico" para poder desbloquear el contrato que unía a Carlos González con la entidad gaditana.

Marc Fuentes quedó un tanto eclipsado ya que el gran interés se centraba en las palabras de Carlos González, quien tomaba la palabra para en primero lugar dar las gracias a la afición y a la ciudad de Soria. "Ni todo el dinero del mundo paga el cariño que me está dando esta ciudad". El canario también agradecía el interés del Numancia y personalizaba en la figura del presidente Patricio de Pedro y el director deportivo Álex Huerta como los grandes valedores para que cuajase la operación.

"Buscamos muchas maneras de salir de Sanlúcar porque sentía que no quería estar allí. No ha sido nada fácil pero gracias a Dios ya estoy en casa". comentaba un tanto emocionado el futbolista numantino. Carlos se refería a cómo ha sido el recibimiento que ha tenido en el vestuario e indicaba que "ha sido como la vuelta a tu hogar. Ahora iré a casa con mis padres Dorron y Musta (Dorronsoro y Moustapha)".

Un recibimiento especial para un fichaje que desde la noche del lunes ilusionó a la parroquia numantina. "Se me pone la piel de gallina", afirmaba el grancanario, al que incluso e redes sociales se le pedía matrimonio. "Mi familia no se cree que en Soria quieran tanto a un canario", explicaba.

¿Cuáles fueron los motivos por los que Carlos González no renovó con el Numancia en los meses del junio y Julio? "Tengo que ser sincero y por mis números de estas temporadas anteriores creía que me merecía jugar en una categoría superior". El insular no tuvo suerte en la aventura en Portugal y al final se comprometía con un Sanluqueño en el que no ha tenido mucho protagonismo en el césped.

El polivalente atacante numantino no olvida el episodio de Yecla en el que al Numancia se le escapó el ascenso a Primera Federación. "Por suerte el fútbol siempre te da la oportunidad de la revancha". Carlos González es el gran deseado de la afición numantina y ello también conlleva más presión. "Es un arma de doble filo pero lo que quiero es aportar mi granito de arena y darlo todo por el Numancia".

Fuentes

En un claro segundo plano quedó la presentación de Marc Fuentes, un polivalente jugador que puede actuar como central y centrocampista defensivo. "Puedo jugar en los dos sitios pero donde más me gusta es de pivote", señalaba. El catalán se definía y apuntaba que "soy un futbolista intenso que va bien en l juego aéreo y que va bien con el balón en los pies".

Fuentes reconoce que "en Lleida no estaba cómo y cuando supe del interés del Numancia ni me lo pensé". Ya estuvo en la grada de los Pajaritos el pasado domingo en la victoria ante el Bergantiños y valoraba a su nuevo equipo: "Me gustó lo que vi y el objetivo s muy claro, que no es otro que le ascenso".