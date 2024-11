Calle: "No entiendo la política de mandar árbitros del mismo grupo, gallego y nacido en Pontevedra"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Pedro Oreiro Hermida ha sido el árbitro designado para dirigir el partido del C.D. Numancia en Ávila que se jugará este sábado y la designación no ha sentado nada bien a Aitor Calle. El entrenador numantino criticaba esta elección ya que "hay otras soluciones" para que la persona que imparta justicia en el Adolfo Suárez no sea un colegiado gallego nacido en Pontevedra, cuyo club representativo está es segundo clasificado en plena lucha por el ascenso con sorianos y abulenses.

"Desde principios de temporada estoy hablando de este tema ya que hay diferentes colegios y no entiendo la política de que manden árbitros del mismo Grupo teniendo otras posibilidades". Estas fueron las palabras de Aitor Calle cuando se le preguntaba por el colegiado del choque ante el Real Ávila. El míster no daba crédito e indicaba que "una solución muy fácil podría ser Madrid ya que Ávila está muy cerca". "Espero que no tenga incidencia en el resultado y que haya bien su trabajo", continuaba.

Al margen de esta polémica con la designación arbitral, Calle analizaba los detalles del enfrentamiento de la decimocuarta jornada en el que el Numancia "tiene ganas de seguir sumando de tres". El reto es conseguir una victoria en Ávila que dejaría a su rival a seis puntos de distancia y supondría consolidar el liderato independientemente del resultado del Pontevedra ante el Salamanca.

Eso sí, Calle sabe que vencer en el Adolfo Suárez no será una empresa nada sencilla ya que el Real Ávila "es uno de los tapados". Un recién ascendido que "compite muy bien y que tiene mucha energía". El técnico rojillo ve a un cuadro abulense "con similitudes" al Numancia. Y es su filosofía es no encajar y hacer transiciones rápidas. "Conseguir el triunfo sería un refuerzo positivo para el equipo".

Calle, que al ser expulsado ante el Rayo Cantabria el pasado domingo no podrá sentarse en el banquillo visitante, reconocía que durante la semana ha reflexionado sobre la expulsión con el objetivo de que no se vuelva a producir.

El de Los Rábanos se refería la enfermería de un Numancia que viajará a la capital amurallada con hasta cinco bajas y dos jugadores entre algodones. Las bajas ante el Ávila serán Dorronsoro, Gexan, Royo, Góngora y Dieste, mientras que tanto Seguín -problemas en los isquiotibiales- como Jony no están al cien por cien de su potencial físico. "Viajará algún jugador del filial", señalaba Calle, quien añadía que "con los límites que tenemos en el apartado de lesiones tiene más mérito estar arriba".

Por último, el entrenador se refería a la afición rojilla que se dará cita en el Adolfo Suárez e indicaba que "nuestra gente nunca falla y ojalá puedan vivir una tarde bonita en Ávila".