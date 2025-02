Marzo, un mes (casi) definitivo para Numancia y Pontevedra

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El pulso por el ascenso directo a Primera Federación entre C.D. Numancia y Pontevedra CF sigue en todo lo alto y son ahora los gallegos los que tienen una ligera ventaja de dos puntos después de los marcadores de la jornada 24. Todo apunta que la pelea será hasta el final, aunque el mes de marzo puede decir muchas cosas a la hora de decidir la primera plaza. Unos y otros tienen un mes de lo más intenso con media docena de partidos, contando el cara a cara de Pasarón que cada vez que se acerca el 19 de marzo va teniendo mayor relevancia por lo que está en juego.

Numancia y Pontevedra tendrán que disputar en marzo seis partidos, 18 puntos que podrían definir el ascenso directo o tal vez no. Y es que la igualdad tiene pinta de que durará hasta la jornada 34 del 4 de mayo. El calendario en cuando al grado de dificultad es similar, aunque tal vez el Numancia tenga durante el próximo mes una hoja de ruta más asequible.

Marzo lo arrancará el Numancia el próximo domingo recibiendo desde las 12.00 horas en Los Pajaritos al Salamanca UDS. A la misma hora jugará el Pontevedra en Santander contra el Rayo Cantabria. Tanto charros como cántabros se juegan mucho, los primeros por meterse en el play off de ascenso y los segundos por no caer en puestos de descenso. El Salamanca encadena dos derrotas seguidas y el Rayo Cantabria ganaba para romper el pasado fin de semana una mala racha de un punto de doce posibles.

Ya en la jornada 26, en el segundo fin de semana de marzo, el Numancia se desplazará hasta Luanco paras medirse al Marino el domingo 9 de marzo a las 17.00 horas. A la misma hora el Pontevedra recibirá al Guijuelo. Una jornada en la que la lógica dice que el Pontevedra debería ganar a un equipo salmantino que antepenúltimo en la tabla. El Numancia tiene una exigente salida al siempre complicado campo de Miramar.

En el tercer fin de semana de marzo de intercambian los papeles en cuando a dificultad ya que el Numancia está obligado a vencer sí o sí al colista Laredo en Los Pajaritos y el Pontevedra viaja a Avilés para verse las caras con el actual cuarto clasificado. Viaje comprometido para los pontevedreses antes de afrontar la semana con el partido intersemanal en Pasarón. Todas las miradas estarán puestas en ese miércoles 19 de marzo para la disputa de un cara a cara que todavía no tiene horario definitivo. Por el hecho de jugar como local, el Pontevedra partirá con cierta ventaja en el choque aplazado el pasado 26 de enero por la borrasca Herminia.

Escobedo y Gimnástica Torrelavega serán los dos rivales del Numancia para completar marzo. Los dos equipos cántabros luchar por no perder la categoría y ello siempre es un arma de doble filo. Los de Aitor Calle tendrá que desplazarse al campo del Escobedo dentro de un mes y recibirán a una Gimnástica de Torrelavega que hasta la fecha ha sido el único conjunto que han noqueados los sorianos.

Coruxo y Bergantiños serán los dos escollos que le restarán al Pontevedra en marzo, dos rivales que pueden engancharse al play off de ascenso pero que no se pueden descuidar teniendo en cuenta que el descenso lo tienen muy cercano. Tras superar marzo quedarán cinco jornadas en un mes de abril en el que ya casI no habrá vuelta atrás.