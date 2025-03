El Numancia pierde en Pasarón en un encuentro de alta intensidad y con polémica

Publicado por Área 11 Pontevedra Creado: Actualizado:

No pudo ser y el Numancia se quedó sin liderato, aunque conservará la segunda plaza de la clasificación. Una oportunidad perdida en Pasarón ante un líder que hizo lo mínimo para llevarse un gran premio. Edu Sousa, con sus intervenciones, y el olfato de Dalisson fueron suficientes en el Pontevedra para doblegar a un conjunto soriano sin pólvora.

Duelo de gallitos en Pasarón. El primero y el segundo clasificado se enfrentaban en un partido que se aplazó en su día debido a las inclemencias meteorológicas. El liderato estaba en juego. Los gallegos buscaban mantenerse primeros en la clasificación y aumentar su renta de puntos respecto a sus más inmediatos perseguidores y los sorianos querían arrebatarles la corona.

Los rojillos -ayer blanquivioletas- saltaron al campo sin ningún tipo de complejo y en menos de cinco minutos ya habían forzado dos saques de esquina, sin consecuencias en el marcador. Edu Sousa fue el primer portero en intervenir cuando tuvo que salir fuera del área para evitar una llegada visitante (8’). Y dos minutos después, el meta local evitó el primer tanto del encuentro en un remate de cabeza de Sanchidrián que sacó a córner. Apretaba un Numancia desatado en los primeros minutos.

No tardó en llegar la respuesta de los gallegos. Fue en el minuto 13 cuando un tiro de libre directo con intención de Dalisson puso en aprietos al ruso Kudakovskiy. Era su primera intervención de mérito y parecía despertar el conjunto grana. El duelo ganaba en intensidad y emoción. Las oportunidades se sucedían y en el minuto 16, Dani Fernández no supo definir ante Edu Sousa en un mano a mano. El rechace le llegó a Cristian Dieste, pero su disparo se fue alto. Los sorianos, muy bien plantados sobre el terreno de juego, le estaban creando muchos problemas a un Pontevedra que no tenía el balón. El único que amenazaba la portería castellana era Dalisson, pero estaba muy bien vigilado.

Y precisamente, el brasileño fue el artífice del primer tanto del encuentro. Se cumplía el minuto 24 cuando Dalisson recibió un balón filtrado, en posible fuera de juego, y remató al palo en primera instancia. Sin embargo, recogió el esférico y no falló en su segundo intento. Un gol que llegaba cuando el Numancia estaba siendo superior a su rival. Un auténtico jarro de agua fría. A partir de entonces, los visitantes tuvieron que remar contra corriente.

Apareció de nuevo Sousa, en el minuto 34. El portero se estaba convirtiendo en el salvador de su equipo cuando evitó, de nuevo, el gol del Numancia. La reacción grana no tardó en llegar. En el minuto 38, Kudakovskiy detuvo un tiro lejano de Dalisson. El alto ritmo de juego no bajaba en la recta final de la primera parte. Ya no hubo más acciones destacadas antes del descanso pese a los intentos blanquivioletas.

Tras el paso por los vestuarios, Aitor Calle movió el banquillo y dio entrada a Góngora y Mendibe para intentar cambiar la dinámica en la segunda mitad. Y Sanchidrián estuvo cerca de conseguirlo, pero de nuevo Edu Sousa amargó la noche al jugador (51’). El meta del Pontevedra estaba haciendo un partido redondo y convirtiéndose en el héroe local. No lo veía nada claro Yago Iglesias y apostó también por empezar a hacer cambios.

No desfallecieron los hombres de Aitor Calle, que continuaron intentando generar peligro y revertir la situación adversa. En el minuto 66, un centro de Sanchidrián desde la banda derecha no llegó a rematar en condiciones Góngora. El ecuatoriano dispuso de la mejor opción de gol de gol desde que arrancó la segunda mitad. A partir de entonces, el duelo entró en una fase de juego sucio producto de los nervios (empezaron un rosario de cartulinas amarillas). Y cuando ya se perfilaba la recta final del partido hizo acto de presencia Alain Ribeiro, que regresaba a los terrenos de juego después de un mes sin actividad.

Ya en los últimos instantes, el Numancia intensificó su presencia en el área de un líder que hizo de su área un auténtico muro con el claro objetivo de conservar su mínima renta en el marcador. El último intento visitante llegó en el tiempo de añadido con un disparo defectuoso de Mendibe. Luego se produjo una jugada polémica cuando Yelko, que se encontraba en el banquillo, cortó una acción de Góngora e impidió una acción de contragolpe, una acción fea, poco deportiva. Poco después, el colegiado dio por finalizado el partido ante la decepción soriana por no poder puntuar en Pasarón.