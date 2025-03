Indignación del Numancia con los árbitros: "Nos sentimos perjudicados de forma continuada"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El sentir del numantinismo tras la polémica que rodeó a la derrota en Pontevedra fue de indignación al considerarse perjudicados por las decisiones del árbitro Mario Pacheco Cotero al dar validez al gol de Dalisson en posible fuera de juego y por el lance en el que Yelko Pino interrumpe la contra de Góngora. El director deportivo del C.D. Numancia, Álex Huerta, expresaba su malestar al considerar que "el sentimiento que tenemos es que nos están perjudicando los arbitrajes de forma continuada". Huerta vio "muy claro" el fuera de juego en el único gol del partido y calificó la acción de Yelko Pino como "una de los más antirreglamentarios que se pueden ver en un campo de fútbol".

"Nos fuimos muy disgustados de Pasarón por un resultado que no merecimos y por todo lo que aconteció alrededor del encuentro". Así daba Huerta su primera impresión respeto a la derrota en Pontevedra. El responsable rojillo desgranaba las dos jugadas polémicas del choque: "En el campo, a mí me pillaba en línea, se ve que es un fuera de juego muy claro de Dalisson. También digo que no pensamos que este error del colegiado sea a mala fe". El lance de Yelko Pino fue 'la gota que colmó el vaso' de un Numancia que veía como injustamente se le escapaba el choque de Pasarón. "En primer lugar se permite que todo el banquillo esté levantado que todo el banquillo esté levantado y luego llega lo de Yelko Pino que para mí es una de las acciones más antideportivas que se pueden dar en un campo de fútbol". El futbolista pontevedrés fue castigado con cartulina amarilla y la jugada tuvo como consecuencia la expulsión de De Frutos, quien fue a recriminar al banquillo local en lo que árbitro consideró que el numantino provocó "una confrontación colectiva".

Huerta se mostró muy crítico con los arbitrajes que está teniendo el Numancia en la presente temporada: "La sensación que tenemos es que de forma recurrente se nos está perjudicando con determinadas decisiones. Nos sentimos perjudicados de forma continuada y si tiras de hemeroteca es evidente que se nos está perjudicando". El dirigente rojillo fue claro al asegurar que "no es una pataleta por haber perdido. Sólo queremos justicia".

El director deportivo numantino también denunció el trato que recibió el cuerpo técnico del Numancia en Pasarón, una denuncia que Aitor Calle ya realizaba en la rueda de prensa posterior al choque. Huerta explicaba que "gente del club gallego, me dicen que entre ellos su director deportivo, les estuvieron insultando desde la bocana de vestuarios, en especial en la segunda parte. El trato hacia nuestro cuerpo técnico fue muy hostil".

"No hemos dicho la última palabra"

El 1-0 dolió por cómo se produjo, aunque la lectura positiva fue el buen nivel de juego que tuvieron los rojillos en Pasarón. "No hemos dicho la última palabra y mientras haya puntos en juego descarto hablar de la vía del play off para ascender", comentaba Huerta. El dirigente se mostraba ilusionado con lo que vio durante los noventa minutos ya que "vi a un equipo entero y con rabia por cómo habíamos perdido. Para nada vi a un equipo que haya bajados los brazos. La segunda parte fue un monólogo nuestro". Con un poco más de acierto de cara al marco rival el Numancia pudo incluso llevarse los tres puntos de tierras gallegas. "Somos conscientes de nuestros errores de cara a la portería rival", señalaba Huerta. El Numancia encadena tres partidos en los que no ha sido capaz de marcar.