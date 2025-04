Aitor Calle: "La confianza del resultado es muy importante"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Aitor Calle, mostró su satisfacción por el resultado del encuentro y no escondió que su equipo tiene «mucho margen de mejora», toda vez que viene de un momento complicado, significando que su equipo, si se exceptúa el mes de marzo, está haciendo un «temporadón».

El técnico rojillo explicó que lo importante en estos momentos es «recuperar ciertas sensaciones», y para ello «la confianza del resultado es muy importante». «Hay que darle valor a la victoria porque cuesta mucho ganar partidos», indicó para explicar el los encuentros los gana el que marca más goles no el que más domina. «Ofensivamente nos falta pero no estamos en el mejor momento de la temporada. Tenemos mucho margen de mejora porque venimos de un momento complicado», subrayó para explicar que no se pueden hacer milagros y se trabaja para alcanzar un nivel óptimo.

Calle expresó que sus jugadores están con ganas de mejorar, una mejora que pasa por ser sólidos atrás y crecer desde ahí, algo que ha sucedido durante buena parte de la temporada y «en ese proceso estamos». El técnico señaló que Danese, por una recaída, y Mendibe se quedaron fuera por lesión. Debido a la recaída del primero no quiso forzar a Góngora. En este sentido, subrayó el deseo de contar con el mayor número de jugadores posibles para el tramo fina de temporada evitando cualquier tipo de lesión muscular que implica tener de baja a un jugador durante un mes.

La valoración de Miguel de la Fuente

El entrenador del Real Ávila, Miguel de la Fuente, calificó de «raro» el partido disputado e Los Pajaritos al considerar que su equipo se vio por debajo en el marcador en un choque en el que estaban pasando pocas cosas. «No nos hemos visto inferiores al Numancia», consideró el técnico quien afirmó que el grupo que maneja acabó el partido siendo mejor equipo de lo que lo empezó.

El técnico indicó que el partido no estaban pasando muchas cosas pero su equipo se encontró con un gol en contra como «sabíamos que podía ocurrir», y una expulsión que no impidió que fueran a por el empate en la segunda parte. «Con unos menos intentamos ir a por el partido, pusimos una línea de tres y creo que por momentos lo conseguimos. Esperábamos llegar al minuto 75 y ahí hacer cambios pero con el segundo gol se acabó», añadió para explicar que durante al choque pasaron más cosas como la lesión de su delantero Mario Rivas.

Sobre la expulsión de su jugador aseguró que se juntaron varios factores, una expulsión que achaca a un «error nuestro», y de la que su jugador aprenderá para próximos partidos. Igualmente valoró positivamente la personalidad mostrada por su equipo, si bien tuvo algo de miedo sobre el terreno de juego en parte debido a que el grupo de maneja le falta experiencia recordando que muchos de sus futbolistas proceden de categorías inferiores.