Jon Ander Uriarte Soria

La Segunda Federación conoció el pasado fin de semana al primero de los 10 equipos que lograrán el salto de categoría a Primera Federación, un salto que espera conseguir el C.D. Numancia. El C.D. Guadalajara, del Grupo 5, se convirtió el pasado fin de semana en nuevo equipo de la tercera categoría del fútbol español para la próxima temporada. Pontevedra C.F. y F.C. La Unión Atlético podrían conseguirlo en esta jornada.

En el Grupo 5 el C.D. Guadalajara subió del categoría sin bajarse del autobús. El equipo morado, que ha sumado 71 puntos hasta el momento, debía jugar el domingo en Navalcarnero pero el empate del Cacereño en la jornada del sábado confirmaba su ascenso matemático con la consiguiente alegría en la ciudad manchega. El Guada perdía 2-1 ante el Navalcarnero, quinto clasificado en el Grupo 5 y por tanto un posible rival de los rojillos si la clasificación acaba como está en estos momentos.

Otros dos equipos podrían certificar ese ascenso este fin de semana. En el Grupo 1 no necesita mucha explicación para los seguidores rojillos. El Pontevedra ascenderá si gana al Laredo. En este sentido, en la ciudad gallega ya se está preparando todo para que Pasarón presente el domingo el mejor ambiente posible de forma que el club regala una entrada a cada uno de sus abonados para dicho encuentro.

El Grupo 4 es otro que podría tener campeón este fin de semana. La clasificación la comanda los murcianos de F.C. La Unión Atlético con 64 puntos. Su renta sobre el Juventud de Torremolinos, segundo clasificado, es de cinco puntos más el gol average. De ganar este fin de semana y producirse un empate o derrota del equipo malagueño daría el salto a Primera Federación. La Unión visita este fin de semana al Orihuela, que tiene casi lograda la permanencia en la categoría, mientras que los malagueños reciben al Almería B, conjunto que lucha por meterse en el play off en ese Grupo 4.

El los Grupos 2 y 3 habrá que esperar a las dos últimas jornadas para conocer a los campeones. En el Grupo 2 el Arenas de Getxo lidera la clasificación con 63 puntos, tres de ventaja sobre la S.D. Logroñés. Este último le tiene ganado el gol average al conjunto guetxotarra por lo que un triunfo del líder y una derrota de los riojanos este fin de semana despejaría la situación si bien no sería aún matemático. En este sentido el Arenas, donde militan los ex rojillos Javier Vicario y Aitor Seguín, visita este domingo a la S.D. Ejea, sexto clasificado del grupo, mientras que la S.D. Logroñés recibe al Eibar B, un duelo más que interesante. Y es que el filial del equipo armero es tercero en la clasificación a cinco puntos del Arenas y a dos de los riojanos por lo que aún no ha dicho su última palabra y está en juego la primera y segunda plaza del grupo.

El Grupo 3 no está menos enrevesado que el 2. Está comandado por el C.E. Europa con 60 puntos y la segunda plaza es del San Andreu con 57. El segundo clasificado tiene ganado el gol average por lo que la situación es muy similar a la del grupo anterior. Y con un tercer clasificado, Atlético Baleares, que está a cinco puntos del liderato y a dos de la segunda plaza. Este fin de semana el Europa recibe en casa a un Alzira que está en descenso, el Sant Andreu visita a un Badalona Futur ya descendido y el Atlético Baleares visita al Andratx, equipo que lucha por alejarse del descenso.