El siguiente paso en la agenda del C.D. Numancia

El C.D. Numancia ganó por 2-0 al Real Ávila y con ese triunfo dio un paso importante para mantener la segunda plaza de la clasificación, puesto que aspiran a certificar matemáticamente este domingo con su visita a la cancha del C.D. Guijuelo. Los rojillos podrían ser testigos y jueces del descenso de categoría del conjunto salmantino.

El equipo de Aitor Calle sumó los tres puntos ante el Real Ávila en un choque más práctico que vistoso que debe servir para ir recuperando confianza de cara al futuro play off de ascenso. La victoria ante el conjunto abulense ha servido para que el equipo certifique se presencia en ese play off de ascenso e, independientemente de los resultados hasta final de temporada, finalizar entre los cuatro primeros. Esta situación no es ninguna sorpresa dada la trayectoria del equipo durante toda la temporada.

Los rojillos dieron igualmente un paso de gigante para consolidar la segunda posición pero deben confirmarse de forma matemática, y ese debe ser el siguiente objetivo del equipo para partir con ventaja en los play offs de ascenso. Al ganar el domingo, los de Aitor Calle prácticamente eliminaron de esa pelea al Real Ávila dado que los abulenses están ahora a nueve puntos de los sorianos si bien tienen un partido menos en su casillero. En este sentido, los de Miguel de la Fuente visitan el domingo al Real Valladolid, reciben el 23 al Salamanca en aplazado, repiten en casa ante el Compostela y cierra la temporada en Pasarón.

Los de Aitor Calle deben proteger de forma matemática esa segunda plaza del Real Avilés Industrial, equipo que está haciendo una muy buena segunda vuelta hasta el punto que no conoce la derrota. El último partido que perdieron fue ante el C.D. Numancia, 0-2, con goles de Dani Fernández. El equipo asturiano es ahora tercero en la clasificación y está a siete puntos de los rojillos pero tiene un partido menos en su casillero, el que disputa este miércoles día 16 de abril en su estadio, a partir de la 19.00 horas, ante el Langreo. Un encuentro que, en caso de ganar, les situaría a cuatro puntos de los rojillos con nueve puntos aún en juego para finalizar la fase regular. Al margen de ese encuentro aplazado ante el Langreo, a los asturianos les quedaría para finalizar la fase regular visitar este fin de semana a un Rayo Cantabria que lucha por meterse en zona de play off, recibir al C.D. Guijuelo para terminar la temporada visitando Los Pajaritos. En otras palabras, podría darse la circunstancia de que, en un caso de verdadera mala suerte, el Numancia tuviera que defender la segunda plaza en la última jornada de Liga.

También cabe la posibilidad, si los resultados acompañan, de que los rojillos certifiquen matemáticamente esa segunda posición este fin de semana. Para ello les bastaría ganar al C.D. Guijuelo en el Luis Ramos y que el grupo que dirige Javi Rozada, independientemente de lo que hiciera este miércoles, perdiera ante el Rayo Cantabria.

En cualquier caso, el equipo de Aitor Calle depende de él mismo para asegurar matemáticamente ese segundo puesto y con esa intención saltará el domingo al terreno de juego de césped artificial del Guijuelo. Los rojillos afrontan ese desplazamiento tras haber perdido en sus últimos cuatro partidos a domicilio y de ahí la importancia del partido más allá de sus implicaciones en la clasificación. Los rojillos no ganan lejos de Soria desde los primeros días de febrero, cuando se impusieron por 0-2 al Deportivo Fabril. Ganar al conjunto chacinero serviría para dotar al equipo de un plus de confianza de cara a los siguientes compromisos y ese objetivo de la temporada. Tras el partido en tierras salmantinas, los de Aitor Calle visitarían al Valladolid Promesas y acabarían la fase regular en casa ante el Real Avilés Industrial.