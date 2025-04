El Numancia supera al Promesas en un partido con pruebas

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se ha impuesto por 1-3 al Real Valladolid en un encuentro intrascendente desde el puntos de vista clasificatorio. Aitor Calle aprovechó para probar con algún jugador en determinadas posiciones con la vista puesta en el play off de ascenso. Se adelantaron los locales, que tuvieron varias ocasiones claras, y supo darle la vuelta el equipo soriano que jugó los últimos 20 minutos con uno menos por la expulsión de Christian Delgado.

Aitor Calle dispuso sobre el verde del Anexo un once pensando en el futuro play off. No tanto por ser un posible once inicial como por una alternativa si de diera el caso. De esta forma, Óscar de Frutos formó en el lateral derecho y Diego Royo tuvo minutos como titular en el eje de la zaga. El perfil izquierdo reunió a los dos laterales del equipo, Bonilla y Vera, e igualmente destacó la presencia de Fuentes en la media punta para saltar a la presión.

Si vio algún aspecto positivo y otro no tan bueno de cara al play off. Por ejemplo, el equipo encajó un gol en el minuto siete en una acción a balón parado en el que marcó un jugador que mide 176 centímetros. Un despiste que hay que corregir. El trencilla tampoco veía un penalti de Laso sobre un rival en un ataque visitante en el que el rojillo no miraba el balón. Entre los aspectos positivos estuvo la reacción del equipo que supo darle la vuelta la marcador antes del descanso. Los rojillos no llevaron el peso de la primera parte, algo que quizás en difícil ante un rival con tanta calidad como el Valladolid Promesas, pero saltó a la presión por momentos siendo esta muy efectiva, por ejemplo, en un segundo gol que llega tras recuperación.

Los primeros 45 minutos fueron dinámicos, con llegadas en una y otra área y con el Real Valladolid teniendo más posesión de balón y un Numancia replegado en el centro del campo. protegiéndose, y saltando a la presión en momentos puntuales. A los 7 minutos se adelantaban los locales por medio de Maroto al rematar en el segundo palo un saque se esquina de Xavi Moreno en un despiste d e la zaga soriana. Unos minutos después esa zaga lograba despejar un balón tras una buena contra albivivioleta.

En el minuto 15 empataban los rojillos tras un saque de esquina servido por Bonilla que se prolongaba en el primer palo y que Dieste, atento en el segundo enviaba a la red. Dentro de ese dinamismo se sucedían las llegadas y en el 19, Xavi Moreno entraba por el costado derecho para pasar al área donde Arnu, que previamente era agarrado por Laso, remataba alto. En el 28 el Numancia realizaba una buena acción de ataque con una combinación entre Fuentes y Dani Fernández por banda derecha en el que éste último envió a la frontal del área. Christian Delgado remataba alto. Poco después, Dani Fernández no lograba controlar del todo en línea de fondo un prolongación de Mar Fuentes y en el 36 Kuda detenía un disparo local tras un robo de balón en la salida numantina.

De robo de balón llegaría el segundo tanto de los de Aitor Calle en el 41 en una doble acción de ataque que primero sacaba la zaga bajo palos a remate de Bonilla para que luego Christian Delgado, tras recibir de Dieste, enviara a la red desde la frontal tras tocar el balón en un rival.

El Real Valladolid Promesas avisó en la reanudación con una clara ocasión de Arnu que, incomprensiblemente con todo a favor, remataba fuera en el 46. Lo intentó el filial en ese inicio de segunda parte pero sin generar mucho peligro y en el 56 Aitor Calle empezaba a mover banquillo con un triple cambio que permitía, en otros, que Danese tuviera minutos sobre el césped.

En el 71, los sorianos daban un paso adelante para hacerse con los puntos al anotar su tercer gol. Vera botó una falta al área donde Moustapha entraba con todo para hacer el tercero. El choque parecía sentenciado ya que los rojillos no pasaban apuros y esa fue la sensación hasta el final si bien en el 74 los rojillos se quedaban con uno menos por la doble amarilla a Christian Delgado. Pese a ello, los de Aitor Calle tuvieron dos buenas ocasiones. La primera en el 78 en un centro de Ribeiro que Sanchidrián remataba y detenía el arquero local. La segunda, aún más clara, un minuto después tras un balón al segundo palo que Dani remataba y que el arquero local repelía evitando el cuarto tanto numantino.

Los últimos minutos sirvieron para ver que Kuda está en un buen momento de forma. El arquero hizo dos buenas paradas a disparos del un filial albivioleta que en esos minutos finales mereció recortar su desventaja en el marcador. Solo su falta de portería, con una oportunidad a puerta vacía, impidió que sucediera.

El Numancia cerrará la fase regular de competición el próximo fin de semana recibiendo en Los Pajaritos a un Real Avilés que ha certificado su tercera plaza, otra buena piedra de toque para preparar lo realmente importante.