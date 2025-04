La última 'escapada' del Numancia

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia afronta este domingo, a partir de las 12.00 horas, ante el Real Valladolid Promesas su último encuentro a domicilio en fase regular de la temporada, un choque totalmente intrascendente para los sorianos desde el punto de vista clasificatorio.

El equipo de Aitor Calle aseguró el pasado fin de semana la segunda plaza en la clasificación y de ahí que la importancia del encuentro ante el filial albivioleta se centre más en la futura fase de ascenso que tienen los rojillos por delante. De esta forma, es una buena oportunidad para recuperar sensaciones que el equipo ha ofrecido esta temporada a domicilio, sensaciones que se perdieron entre marzo y abril y que son claves de cara a la fase de ascenso. Es una buena oportunidad porque el rival, que se juega poco, es sobre el papel más fuerte que el desvencijado Guijuelo al que los rojillos golearon la temporada pasada.

No menos importante será dar minutos a los jugadores que en las últimas semanas no fueron de la partida por lesión, jugadores a los que esos minutos permitirán llegar a la fase de ascenso en mejores condiciones. En este sentido, Aitor Calle ya dio minutos la semana pasada a futbolistas como Royo o Góngora y no sería extraño que ambos tuvieran en los anexos de Zorrilla una nueva oportunidad, incluso de inicio. El choque pasa también por evitar en la medida de lo posible cualquier tipo de lesión que sería definitiva en el tramo de la temporada en la que está el equipo. El once de Calle podría ir igualmente en este sentido dando quizás algún tipo de descanso a los jugadores que más minutos acumulan.

El Real Valladolid Promesas recibe a los rojillos sin nada en juego salvo escalar algún puesto en la clasificación. El filial albivioleta se despide esta temporada de sus aficionados y querrá hacerlo ofreciendo la mejor imagen posible. Y eso pasa por ganar a los rojillos por lo que, quizás, se puede ver un partido interesante de cara a pulir defectos de cara a la fase de ascenso. Por lo demás, es un filial de un club profesional y como tal es un equipo compuesto por jugadores jóvenes y con calidad, futbolistas con proyección que aspiran a hacerse un hueco en el fútbol profesional. Algunos de ellos quizás lo acaben consiguiendo.