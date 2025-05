Calle afirma que en el Numancia "se respira calma e ilusión" de cara a los play off de ascenso

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia cierra el domingo la Liga regular ante el Avilés y el lunes conocerá su rival en las semifinales por el ascenso. Momento álgido de la temporada con todo en juego y para el que "se respira calma e ilusión", según aseguraba Aitor Calle. El entrenador rojillo, que seguirá haciendo pruebas en el once en la visita de los asturianos, pone en valor "la recuperación" de su equipo con las tres últimas victorias y da una gran importancia a las remontadas ante Guijuelo y Valladolid Promesas porque "nos dan confianza".

El mes de marzo dejaba sin opciones al Numancia de luchar por el ascenso, pero los rojillos han dado un paso al frente con tres triunfos seguidos que "nos hacen estar más cerca de lo que queremos ser", señalaba Calle en su comparecencia de prensa. El de Los Rábanos no olvida los malos resultados de marzo, aunque se centra en el futuro porque "tenemos que mirar hacia adelante. Hemos aprendido la lección y ahora dependemos de nosotros mismos para subir a Primera Federación".

Las sensaciones del conjunto numantino en las últimas jornadas se están acercando a las que ha tenido durante buena parte del curso, cuando fue un equipo muy sólido en todos los aspectos del juego. Ante Guijuelo y Valladolid Promesas el Numancia ha añadido otro factor favorable como son las remontadas, situación que no había logrado en toda la campaña. "Remontar estos dos partidos nos da confianza y llega en un momento muy importante por la capacidad de reaccionar cuando el rival se pone por delante en el marcador", comentaba Calle, quien destacaba el hecho de que hasta estos dos últimos encuentros cuando el adversario se ponía en ventaja no se sumaban los tres puntos.

CD Numancia El Numancia remonta Félix Tello

Remontadas que siempre son positivas para unos play off a vida o muerte en los que factor campo es decisivo para ascender. El Numancia tiene precisamente en Los Pajaritos un aval fundamental ya que los rojillos no pierden en Soria desde febrero de 2024. "Ojalá podamos alargar esa dinámica de resultados", indicaba el técnico.

Respecto a las preferencias en el sorteo del lunes, Calle no se mojaba y señalaba que "lo que queremos es ganar al Avilés para sumar la cuarta victoria seguida y que no haya lesiones". Preguntado por las declaraciones del presidente Patricio de Pedro en las que decía el pasado miércoles que son los rivales los que se tienen que preocupar del Numancia, el míster era prudente: "Entiendo sus palabras, pero nosotros primeros pensamos en ganar al Avilés".

Sobre la escuadra asturiana Calle se refería con elogios y destacaba que "en lo que va de año 2025 sólo han perdido un partido. Desde que los visitamos ha cambiado mucho el cuento y por méritos propios se ha metido en el play off de ascenso".

Para el choque contas los asturianos el Numancia tendrá cinco bajas confirmadas. Danese y Cristian Delgado no jugarán por sanción, Gexan y Mendibe no estarán por lesión y con Moustapha no se correrá riesgos innecesarios ya que el centrocampista está apercibido con cuatro amarillas y de ver una más no podría jugar el primer partido del play off.