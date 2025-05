El Numancia golea al Avilés y confirma que está preparado para buscar el ascenso

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia goleaba al Real Avilés y demostraba que está preparado para afrontar con las mejores garantías el asalto a los play off de ascenso a Primera Federación. Fue un partido plácido para los rojillos en el que confirmaba que las dudas del mes de marzo han pasado a mejor vida. Jony en la primera parte y Dieste y Ribeiro en la segunda fueron los goleadores de un equipo que ha finalizado la temporada regular sin perder en Los Pajaritos, un valor añadido de cara a la batalla por subir en la próximas semanas. Teruel, Torrent, Estepona o Getafe B será el rival en las semifinales del play off.

Aitor Calle ya había anunciado que estos últimos partidos iban a ser propicios para hacer pruebas y ante el Avilés, en la última jornada antes de los play off, continuaron los ensayos de cara a los cruces por ascender a Primera Federación. Así, en la portería Dorronsoro relevaba a Kuda que había sido titular hace siete días en Valladolid. En la defensa formaron Grande, Royo, Lucas Laso y Jeremy Vera. David Sanz y Marc Fuentes integraron la pareja en el doble pivote, con Sanchidrián y Dieste por las bandas. Alain Ribeiro regresaba a la mediapunta y el vértice del ataque era para Jony.

El Numancia arrancó con fuerza el partido y ya en los primeros compases Jony cabeceaba fuera un buen centro de Sanchidrían. Un Numancia con chispa que en la siguiente jugada enviaba un balón al larguero por medio de Jony, quien se aprovechaba de una mala salida con el balón de un Avilés que había salido dormido al césped de Los Pajaritos.

Los rojillos habían avisado en dos ocasiones y a la tercera Jony no perdonaba para hacer el 1-0. No se había cumplido el minuto diez y los locales se ponían por delante tras una acción de tiralíneas que remataba a la red el delantero riojano con un certero remate de cabeza. La jugada nacía en las botas de David Sanz en el centro del campo, que abría a la banda para que Sanchidrián desde la derecha enviase un centro medio a la cabeza de Jony para abrir el marcador. El encuentro no podía comenzar mejor para un Numancia que sólo dos minutos después tuvo el 2-0, aunque el intento de vaselina de Dieste era atajado por el meta Rubén.

El partido se nivelaba con el paso de los minutos, con un Avilés que despertaba y que empezaba a crear juego por medio de Gete, que incrustado entre los dos centrales intentaba sacar el balón con criterio. Los asturianos tuvieron el empate a balón parado pero el remate de Mecerreyes de cabeza tras una falta lateral se estrellaba en el travesaño.

El juego se había igualado con un conjunto visitante que pasó a tener mayor protagonismo, aunque sin crear demasiado peligro hacia el marco de Dorronsoro. El Numancia no tenía el brío de los primeros minutos y la posesión era de un rival que se estiraba sin suerte. Así se llegaba a la recta final del primer acto en la que Ribeiro puso cerco al marco astur con dos disparos que se marchaban altos. Ya en la prolongación una buena combinación entre Jony y Dieste no encontró a Ribeiro, quien en boca de gol se relamía para hacer el segundo de la mañana. Sin tiempo para más se llegaba al intermedio.

El Numancia recuperaba los mejores momentos del inicio del partido en una puesta en escena de la segunda mitad en la que los locales llevaron el peso del juego. Eran los primeros compases de la reanudación y Dieste hacía el 2-0 con un disparo ajustado desde la frontal acción que fue protestada por los futbolistas del Avilés al ver como el auxiliar de banda tenía el banderín levantado por una posible falta. Pero el gol subía al marcador y el Numancia ponía tierra de por medio. Encuentro encarrilado y un Avilés que buscaba reducir distancias con un cabezazo de Kevin Bautista que detenía Dorronsoro sin problemas.

Sanchidrián perdonaba el 3-0 con un disparo franco dentro del área, aunque sólo dos minutos más tarde Alain Ribeiro aprovechaba un ‘caramelo’ de Vera en el lanzamiento de falta lateral para hacer el tercero de la mañana con un inapelable remate de cabeza.

El Numancia bien pudo incrementar su renta con varias acciones de calidad de Carlos González en su regreso a los terrenos de juego tras lesión. Los últimos minutos del choque fueron los de las oportunidades para dos jugadores de la cantera como Godson y Neves. Una victoria que debe servir como un gran espaldarazo anímico y de confianza en búsqueda de la Primera Federación.