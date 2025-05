Patricio de Pedro: "Con el Getafe nos portaremos en la vuelta igual que se ha portado con nosotros"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El presidente del C.D. Numancia, Patricio de Pedro, no ocultaba su enfado con el Getafe CF por su gestión de las entradas para el partido de este domingo correspondiente a la ida de las semifinales del play off que se disputará en la localidad getafense. En este sentido, el dirigente rojillo aseguraba que "de cara al encuentro de vuelta nos portaremos con el Getafe igual que se han portado con nosotros".

La entidad getafense puso inicialmente cincuenta entradas para la afición del Numancia, las cuales se tenían que retirar en las taquilla de la Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra. A última hora de la tarde del martes el Numancia informaba a través de su redes sociales que el Getafe finalmente no ofrecería ninguna entrada para la afición visitante de cara al choque del domingo. "Ha sido todo una tomadura de pelo que personalmente no me ha sentado nada bien", comentaba el presidente numantino.

Las únicas localidades que tendrán a su disposición los seguidores rojillos para ver el Getafe B-Numancia será el medio centenar de entradas de cortesía que intercambian las dos entidades, que habitualmente van destinadas a compromisos de los clubes. En esta ocasión el Numancia ha decidido que sea su afición la que se beneficie de los ticket. La mitad de las localidades se repartirá entre las peñas y la otra mitad entre los abonados rojillos.

De esta forma 50 numantinos estarán animando a los suyos en Getafe y de cara al partido de vuelta "nos portaremos con el Getafe igual que se han portado con nosotros", comentaba De Pedro. Ello significa que el Numancia facilitará esas 50 localidades de cortesía entre clubes y ni una más. La vuelta tendrá lugar en Los Pajaritos el domingo 18 de mayo a partir de las 18.00 horas.

El enfado del presidente del Numancia fue considerable cuando se enteró de que el Getafe sólo les daba ese paquete de entradas. En un primer 'calentón' Patricio de Pedro comentó a sus más allegados que no iba a viajar a Getafe y que vería el encuentro en Soria con los suyos. El directivo recapacitó y, a pesar de su malestar, encabezará la expedición a tierras madrileñas porque "tengo que representar al Numancia".

De Pedro quiere pasar página de las entradas y sólo piensa en el apartado deportivo y en sacar un buen resultado en la ida para sentenciar la clasificación a la final por el ascenso en Los Pajaritos a la siguiente semana. "Al equipo lo veo enchufado y los jugadores están con ganas de conseguir el objetivo de ascender a Primera Federación", señalaba el presidente, quien añadía que "la fase de ascenso nos pilla en un buen momento".