Góngora fue objeto de insultos racistas tras el segundo gol rojillo

Por desgracia, el partido entre el Getafe B y el Numancia se vio interrumpido durante un par de minutos por un nuevo caso de insultos racistas en un campo de fútbol. En es caso fue Góngora el que recibió los insultos de un grupo de aficionados del Getafe tal y como viene reflejado en el acta y explica Aitor Calle al final del encuentro.

El acta del colegiado extremeño, Muñoz Blázquez, reflejó en el apartado público que en el minuto 67, tras el segundo gol rojillo, se tuvo que activar el protocolo por insultos racistas sobre la persona de Steven Góngora.

«Transcurriendo el minuto 67 de partido activamos el protocolo de insultos racistas, ya que el jugador nº 15, Don Góngora Palacios, Steven Daniel, del C.D. Numancia de Soria, nos comunica que recibió insultos racistas desde un sector de la grada local (identificados a estos por sus prendas portadas), estos hechos no fueron escuchados por ningún miembro del equipo arbitral. Estos supuestos incidentes fueron comunicados al delegado de campo, siendo trasladado a este sector de la grada de manera presencial ya que no había megafonía, cesando estos insultos y sin que vuelvan a repetirse estos hechos», refleja el acta del colegiado.

Como reacción a esa agresión verbal, el jugador ecuatoriano se dirigió a ese sector de la grada con aficionados getafenses por lo que fue amonestado con cartulina amarilla tal y como refleja el acta que señala que fue: «Por hacer gestos exaltados, irrisorios o provocadores en la celebración de un gol hacía la grada».

Respecto a esta acción, Calle indicaba que, en un principio, habló con Góngora para explicarle que ese gesto a la grada no le había gustado nada «porque portamos un escudo y tenemos que ser respetuosos». Calle añadía: «Me ha dicho ‘míster me han insultado’, me ha dicho una palabra, no la voy a pronunciar, pero sí se ha sentido atacado y es cuando se lo hemos dicho al cuarto árbitro. A partir de ahí se ha activado todo. Desgraciadamente estas cosas están ocurriendo, no deberían ocurrir y no justifica ningún tipo comportamiento por parte de Góngora pero estamos hablando de cosas graves y esperemos que esta lacra de una vez la erradiquemos y que no tengamos que ver situaciones de este tipo en el campo» .