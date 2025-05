Jony 'come en la mesa' con los mejores goleadores históricos del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Jony ha llegado a la recta final de la temporada en plena racha goleadora para alcanzar la cifra de los 13 tantos, números que le permiten 'sentarse en la mesa' con los mejores goleadores históricos del C.D. Numancia. Javi Moreno, Sergi Enrich, Barkero y Lupu le preceden en la clasificación de máximos artilleros rojillos en una campaña, aunque tiene la oportunidad de acercarse a ellos ya que el play off de ascenso está en juego y el riojano buscará hacer más goles este domingo en el partido de vuelta ante el Getafe B.

En la ida ante el filial getafense, Jony hacía un doblete en el 0-2 de los numantinos que confirmaba que el ariete está en un momento goleador más que dulce a estas alturas de la competición. Y es que las cifras son evidentes al haber marcado seis goles en los últimos cinco encuentros jugados por los rojillos.

La vena de aciertos de Jony comenzaba en el 2-0 logrado por el Numancia ante el Real Ávila en la jornada 31. El de Logroño tenía continuidad en Guijuelo con un doblete en la goleada soriana por 1-4, no marcaba en Valladolid ante el Promesas y en la última jornada de la fase regular le hacía otro tanto al Real Avilés. La promoción de ascenso no la podía arrancar mejor al ser el verdugo del Getafe B con dos dianas en la segunda parte que desequilibraban el marcador y dejaban muy encarrilada la clasificación del Numancia para la final del play off de ascenso.

Javi Moreno es el pichichi histórico del Numancia en una temporada también histórica para el club rojillo ya que desembocó en el primer ascenso a Primera División. Era el ejercicio 98-99 y Javi Moreno se convirtió en uno de los grandes protagonistas de aquel ascenso con 18 tantos en Segunda División.

Por detrás del actual técnico del Numancia aparece un ariete como Sergi Enrich que también dio muchos días de alegría a la parroquia rojilla. El balear marcaba 16 tantos en el curso 2014-2015 y en la temporada anterior se había quedado en la decena de dianas.

Compartiendo el tercer escalafón de goleadores están Barkero y Lupu con 15 tantos. Lupu llegaba a esta cifra la pasada campaña y Barkero la alcanzaba en la temporada 2010-2011. El guipuzcoano también encandiló a la grada de Los Pajaritos y de destacar fue su notable año en Primera División (2008-2009) cuando marcaba una docena de goles. En la máxima categoría también sobresalieron los diez tantos de Rubén Navarro en la campaña 1999-2000.

Lupu ya fue el máximo artillero numantino hace tres años cuando se quedaba en la cifra de nueve goles, aunque cierto es que el ariete llegaba a Soria en el mercado de invierno en el mes de enero. Los goles de Lupu fueron decisivos para que el Numancia subiese a Primera Federación. Hace dos campañas Rubén Mesa se quedaba en ocho goles.

Otros delanteros que llegaron a los 13 goles fueron Natalio en el curso 2012-2013 en Segunda División y Curro Sánchez en el ejercicio 2019-2020, también en la categoría de plata del fútbol español.