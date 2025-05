Ambientazo en Los Pajaritos

Al C.D. Numancia le quedan menos se 225 localidades para el partido ante el Getafe B del domingo y no duda en que colgará el cartel de 'no hay billetes', algo que no sucede desde la fase de la temporada pasad ante el Yeclano. Desde la entidad rojilla se han enviado 50 entradas de cortesía al club madrileño