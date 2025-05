Cara y cruz del Numancia en Pinilla

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se jugará el ascenso a Primera Federación ante su público, en Los Pajaritos, tras empatar sin goles en la ida de la final que le enfrenta al C.D. Teruel. En ese choque disputado en Pinilla el equipo de Aitor Calle supo sufrir, mostró una buena disposición defensiva y al mismo tiempo una dificultad extrema para generar ocasiones, uno de los aspectos a limar el próximo domingo.

El equipo de Aitor Calle no disputó en Teruel su mejor partido de la temporada. Como ya ocurriera en Getafe, saltó al terreno de juego a intentar que no pasara nada y lo consiguió en el sentido que tener la portería a cero y mantener viva la eliminatoria hasta el encuentro de vuelta en casa y donde le vale el empate para saltar de categoría. El marcador no se movió pero, si un empate se resolviera a los puntos como ocurre en el boxeo, el equipo mudéjar hubiera salido vencedor. La cara para el equipo soriano fue el resultado y su buen orden sobre el terreno de juego. Ese orden, y el buen trabajo defensivo, minimizó el peligro que habitualmente genera el Teruel. Como bien vino a expresar Unai Mendía en sala de prensa tras el encuentro, habían tenido menos ocasiones que otros partidos porque enfrente había un rival que había hecho su trabajo. Ahí, como siempre, destacó el trabajo de Moustapha para taponar el centro del campo y echar una mano atrás. También rindió a buen nivel la línea defensiva, en especial De Fruto en el costado derecho. Aún así, el Numancia no pude evitar que el Teruel moviera y combinara en algunas fases del choque y que tuviera ocasiones claras, muy claras. Un aspecto que conviene no olvidar para la vuelta ante un rival que está obligado a arriesgar.

La cruz para el equipo estuvo en labores ofensivas. Desacertado Góngora, desafortunado Jony y más pendientes de defender que de atacar Sanchidrián y Ribeiro, al equipo soriano le costó, no solo generar peligro, si no rematar a puerta de otra manera que no fuera en acciones a balón parado en algún lanzamiento de Bonilla. Un centro de Moustapha que se fue el palo y, ya en el 79, un buen pase interior a Carlos González fue lo más destacado en ese ataque. Un bagaje escaso que se acentúa cuando, como ocurrió en Getafe, una de esas ocasiones no culmina en gol y que sigue la estela del encuentro disputado ante el filial azulón en Los Pajaritos. «Nos ha faltado conectar ese último pase o poder acertar en esas situaciones que hemos tenido pero no han sido tan claras por no conseguir este último pase», reconocía Aitor Calle al respecto.