Patricio de Pedro: "Si sube el Numancia ya le he dicho a mi jefe que el lunes no voy a trabajar"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Patricio de Pedro quiere culminar su primera temporada como presidente del C.D. Numancia logrando el ascenso a Primera Federación y, a medida de que se acercan las 18.00 horas del próximo domingo, se debate entre "la ilusión y los nervios" de lo que está en juego ante el C.D. Teruel. Tiene plena confianza en los suyos para conseguir el objetivo final y destaca el papel relevante que tendrá la afición rojilla, que llenará hasta la bandera el campo de Los Pajaritos. Espera que el lunes sea un día de celebraciones y que las mismas no le permitan viajar a Madrid para ver un concierto de Joaquín Sabina. "En un partido nos jugamos diez meses de trabajo".

"Si jugamos como sabe este equipo no me cabe duda de que vamos a subir. Tenemos que salir a ganar y a hacer disfrutar a nuestra afición y a toda Soria". Este es el mensaje de Patricio de Pedro a tres días vista de la final por estar en Primera Federación. El dirigente está pulsando el ambiente que se respira en el numantinismo y es capaz de afirmar que "Soria está muy ilusionada con su equipo. Me da la sensación que es esa misma ilusión de cuando estábamos en Primera División. Los sorianos tienen ganas de ver fútbol de categorías superiores, con todos los respetos a esta Segunda Federación".

De Pedro no es amigo de hacer promesas si se asciende y cuando se le pregunta sobre posibles celebraciones es contundente al asegurar que "primero vamos a ganar al Teruel porque los preparativos de las celebraciones se hacen rápido". Patricio no quiere hacer planes para la noche del domingo, aunque lanza una declaración de intenciones al indicar en todo de broma que "a mi jefe ya le he dicho que si subimos no voy a trabajar el lunes". Un ascenso que también le impediría ver a Joaquín Sabina en Madrid, concierto para el que tiene entradas desde hace semanas. "Ojalá no pueda ir por estar cansado de las celebraciones", continuaba Patricio con buen sentido del humor.

Fe ciega en los futbolistas y en el cuerpo técnico que capitanea Aitor Calle para lograr el salto de categoría, aunque De Pedro también tiene los pies en el suelo al destacar que "no nos podemos fiar del Teruel, que en la ida ya demostró ser un buen equipo". La eliminatoria está nivelada pero es el Numancia el que parte con el cartel de favorito por su mejor posición en la Liga regular y, sobre todo por su condición de jugar como local en Los Pajaritos. "Jugamos en casa y la afición va a marcar el primer gol ante el Teruel", apuntaba el directivo.

Patricio de Pedro reconoce que sufrió "muchísimo" ante el Getafe B en una semifinal en la que el filial azulón necesitaba dos goles más para clasificarse. Sabe que este sufrimiento será "mayor" el domingo en su butaca del palco de Los Pajaritos y espera que el Numancia solvente el ascenso en los primeros 90 minutos reglamentarios. "No me gustaría tener que ir a la prórroga", comenta.

En su primer año al frente del Numancia está comprobando que el mundo del fútbol es "más complicado de lo que parece desde fuera". Llegado el momento decisivo los grandes protagonistas son los jugadores y el cuerpo técnico: "Nosotros hemos puesto los ingredientes y ahora son ellos los que tienen que cocinarlos".

De Pedro también se pone en el peor de los casos y no pone paños calientes a la hora de definir lo que significaría una derrota. "Si no se asciende sería un fracaso. Si no subimos ante un quinto clasificado supondría fracasar".

Con el Numancia B y con el cadete B

El presidente numantino tendrá un fin de semana de lo más apretado. Además del choque del domingo, el sábado por la mañana estará en Burgos viendo al Numancia cadete B en el que juega su hijo Alejandro y por la tarde viajará a Valladolid para seguir el partido del Numancia B ante el Betis. Los cadetes se juegan desde las 12.30 horas del sábado el ascenso a Segunda Regional ante el Vista Alegre y el filial se medirá a los béticos de pucela desde las 18.00 horas en el compromiso de ida de la final por subir a Tercera Federación. "Sería el fin de semana ideal si ganan los tres equipos numantinos. Además si asciende el Numancia B se salva el Sporting Uxama, que quiero recordar que es el equipo de mi pueblo", apuntaba De Pedro.