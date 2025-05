Mikel Alonso, ex del Numancia y hermano del entrenador del Real Madrid: "El domingo me pondré la camiseta rojilla"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se juega el domingo ante el C.D. Teruel el ascenso a Primera Federación y desde San Sebastián tendrá un aficionado muy especial que empujará como el que más para conseguir el objetivo. Su nombre es Mikel Alonso, hermano de Xabi Alonso, el ya nuevo entrenador del Real Madrid, y tiene el honor de haber sido uno de los héroes del equipo rojillo que subía a Primera División en 2004. Protagonista por partida doble ya que tuvo el honor de abrir el marcador en la victoria por 2-0 ante el Recreativo de Huelva. "El domingo me pondré la camiseta del Numancia y empujaré para lograr el ascenso y que el club siga en crecimiento. Le deseo lo mejor al Numancia".

Mikel Alonso llegó cedido por la Real Sociedad en el mercado de invierno de 2004 con la intención de reforzar el centro del campo del Numancia y en los meses que van de enero a junio dejó un poso importante en el club, siendo claro protagonista de aquel salto a Primera División, el segundo en la historia de la entidad a la máxima categoría. "Llegué con el equipo ya lanzado y con el claro reto de subir", señalaba.

Mikel dio ese plus a la medular rojilla en la que Pulido hacía el trabajo más defensivo a las órdenes de Quique Hernández desde el banquillo. "Era una gozada de equipo, con un grupo muy alegre y con un gran vestuario. Había química en aquel vestuario", recalca. Futbolistas históricos como Octavio, Juan Carlos Moreno, Culebras, Pineda o Miguel Pérez que guiaban al club a la cúspide del fútbol español. No se olvida del míster, un Quique Hernández del que "tengo un gran recuerdo. Sabía transmitir muy bien lo que quería y llevaba muy bien al grupo".

El desenlace de la temporada fue en la jornada 42, un 19 de junio de 2004 en el que se ganaba al Recreativo para certificar el ascenso. "Era el último partido del curso y sabíamos que no se nos podía escapar", indica el de Tolosa. Mikel reconoce que tiene recuerdos "muy bonitos pero difusos" de aquel día, aunque en su memoria se quedaba "el diluvio" que azotó a la capital soriana. También recuerda a la perfección el minuto 31, momento en el que se encargaba de 'abrir la lata' ante el cuadro onubense haciendo el 1-0. "Me llegó el balón desde el lateral y me lo tuve que acomodar a la derecha para chutar. Un gol importante y luego ya la celebración en medio de la tromba de agua. Recuerdo que me cruce todo el campo, como loco". La puntilla la ponía Rosu al transformar un penalti en el minuto 56. El Numancia estaba en Primera.

Mikel y Xabi Alonso el día que dieron el pregón de fiestas en Ágreda en 2018.Ayuntamiento de Ágreda

Después llegaron las celebraciones "intensas" por Soria y Mikel Alonso destaca que "fueron dos días de festejos. La cena de aquel día fue espectacular y recuerdo que los jugadores nos teñimos el pelo de rojo. La alegría fue inmensa, sobre todo al ver a una afición con una ilusión gigante". El guipuzcoano se atreve a asegurar que "aquel ascenso con el Numancia es uno de mis mejores momentos futbolísticos, algo inolvidable". Alonso también subía de categoría con el Tenerife a Primera División y con el Charlton Athletic a la Premier League. "En el Tenerife subí con otros ex numantinos como Kome, Luis García y Culebras".

Mikel Alonso estará pendiente de lo que suceda el domingo en Los Pajaritos a partir de las 18.00 horas y espera poder llevarse una nueva alegría con el Numancia y con un nuevo ascenso. No estará en el municipal soriano, aunque reconoce que tiene "pendiente" volver al estadio y "pasear de nuevo por Soria".