El dolor de Aitor Calle: «Ha sido el final más cruel»

Aitor Calle era la desolación personificada y comparecía en la sala de prensa de Los Pajaritos con lágrimas en los ojos tras la decepción de no haber conseguido el ascenso. El entrenador del C.D. Numancia reconocía que había sido «el final más cruel», que sentía un «dolor inmenso» y apuntaba a la decisión del colegiado en el penalti al perder el ascenso «por una jugada polémica».

«No podía haber sido un final más cruel. Los chicos han hecho lo que tenían que hacer, nos ha faltado rematar y ha sido un desenlace final, el peor de los que podíamos haber escrito todos. Sí te digo que me siento orgulloso del equipo, del trabajo. Creo que hemos merecido, y lo dije cuando nos tocó el Teruel, que creo que éramos dos equipos que merecíamos. Pero que hemos merecido hoy (por ayer) más y esos pequeños detalles, no voy a entrar si ha sido penalti o no ha sido penalti, pero perder un ascenso en el minuto 92 por una jugada dudosa... qué quieres que te diga. Ha sido un año supercomplicado, con mil injusticias y nos vamos hundidos y orgulloso del equipo», aseguraba el míster rojillo.

«Me da muchísima pena, primero por los chicos, por vosotros, por la afición, por todo el trabajo que hay detrás. Hoy (por ayer), no hemos sido el Numancia que tenemos que ser, hemos tenido minutos buenos, han sido insuficientes pero no hemos acertado. Hay que reconocer que en los últimos 20 minutos ellos han dado un paso adelante, que era lo que preveíamos, pero ahora mismo recuerdo una ocasión en el 87 que hubiera podido cerrar el partido. La diferencia ha sido que ellos han tenido el acierto de desbaratarla y luego la crueldad de la decisión arbitral. Qué voy a decir, con mucha tristeza. Hemos tenido que levantarnos mil veces y nos levantaremos también de esta», continuaba Calle.

«Tampoco tenemos que centrarnos en esa jugada. La diferencia es lo decisivo que ha sido una y otra. Hemos tenido suficientes acercamientos, hemos pisado área rival... hemos hecho el partido que había que hacer y nos ha faltado acertar porque queríamos marcar un gol. La presión alta que hemos hecho, hemos sido el equipo que más ha maniatado, en este caso a un equipo como es el Teruel, con grandísimos mecanismos, es el equipo que menos ha encajado en 2025. El equipo lo ha intentado pero en tres minutos ha cambiado todo y hay que aceptarlo y asumirlo».

Sobre su estado de ánimo indicaba que «el dolor es inmenso. El orgullo es grandísimo porque hay un enorme trabajo por parte de todos desde el club, desde la afición, el cuerpo técnico y la plantilla. La familia numantina se merece alegrías pero es verdad que ahora estamos metido en que no y lo estamos sufriendo. Siempre digo que cuando te tropiezas y te caes hay que levantarse y esto seguro que este gran club, esta gran afición le esperan cosas bonitas en el futuro».

Respecto a su futuro en el Numancia, Calle comentaba que «ahora mismo no te puedo decir. Necesito asimilarlo, comprenderlo aunque va a ser difícil. Trabajando por supuesto, me encanta el fútbol, me encanta mi profesión y como he he dicho antes hay que levantarse y seguir. Vine aquí con una intención clara, no lo he podido conseguir y hablaremos de todo. Estoy con ganas, estoy con fuerzas y sin duda es uno de los días más complicados en mi carrera como entrenador»

El de Los Rábanos también tenía palabras para la afición numantina. «Darles las gracias, decirles que lo sentimos muchísimo. Decirles que en los buenos momento es muy bonito todo pero es en los malos donde se ve a los equipos, se ve a la afición y se nos ve a todos. Hay que estar orgullosos de este equipo y más que nunca hay que ser numantino, hay que seguir, esto continúa y hay que darle las gracias porque lo que hemos vivido en Los Pajaritos es muy especial pero no hemos podido convertir Soria en una fiesta».

Calle hacía hincapié en la personalidad de algunos de sus jugadores como Moustapha. «He tenido que aguantar un poco. He tenido que prometerle que no iba a llorar. Mousta es otro nivel, es un grandísmo profesional pero, sobre todo, es una grandísima persona. Estaba enterísimo. Hay que estar orgulloso y él me lo decía, del trabajo que hemos hecho y me quedo con eso. Que una persona como Mousta me diga eso es un regalo. Me da pena por todos, también por mi madre que nos me estaba viendo. Estoy jodido, es duro la verdad».