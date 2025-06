Bonilla: "No sé qué decir"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El enorme varapalo dejó tocados a los jugadores del C.D. Numancia. Al final del encuentro muchos de ellos estaban llorando y, los que no, al borde del mismo. Muchos de ellos, debido a la crueldad del momento, no quisieron hacer declaraciones al final del partido por la dura en los micrófonos de Es Radio Soria y los que lo hicieron mostraban su dolor por lo acontecido. La excepción a esta situación la marcó el soriano Moha quien, en las filas del Teruel, lograba su tercer ascenso seguido de categoría y no ocultaba su satisfacción.

Javi Bonilla

El jugador agredeño consideró que el equipo no mereció perder y aseguraba no entender cómo el colegiado había pitado penalti en esa acción en el área. «Es imposible, no sé qué decir. No meremos perder hoy ni muchísimo menos. Está todo el rato el árbitro diciendo que en estos partidos dejan más jugar y la mínima que puede...no puede pitar eso en la vida porque, si no, nos tiene que pitar también a nosotros y no ha sido así».

«El fútbol es las área y si la mete Carlos se acaba el partido pero bueno, al final también juega el portero de ellos, se la ha parado y nada más. Ojalá nos la devuelva el fútbol, es muy injusto. Lo de Yecla fue una locura y lo de hoy (por ayer) no sé si lo es más la verdad», añadía el lateral izquierdo numantino.

Asier Grande

El lateral vizcaíno no escondía la dureza de lo acontecido pero apelaba al espíritu de equipo para señalar que el grupo saldrá adelante en un futuro: «Un año duro, muchas subidas y bajadas y cuando más nos lo creíamos, cuando más cerca estábamos... es duro. Es duro vivir esto, es duro vivir lo de Yeclano, es injusto no es injusto, no lo sé. Solo puedo decir que este equipo se va a levantar, estaremos en las buenas y, sobre todo en las malas, en eso hemos demostrado ser un equipo».

Dorronsoro

El arquero cántabro señalaba que había vivido los más duro del fútbol, en referencia a lo acontecido en Los Pajaritos y la situación de Yecla del año pasado. Reconocía que lo mejor de todo el partido habían sido la afición: «Y más si los que estábamos el año pasado le sumamos lo de Yecla pero así es el fútbol. Nos está tocando vivir la etapa más dura y más triste, seguiremos intentándolo y hay que darle las gracias a la afición porque hacía años que no se veía a Los Pajaritos así, es lo único positivo, se han vuelto a volcar, lo sentimos y más pronto que tarde estará el Numancia donde se merece».

Carlos González

No tenía palabras el jugador canario para expresar lo sucedido. Reconocía que la había tenido en sus botas y pedía perdón a la afición de forma reiterada: «Dolor y tristeza son las palabras. Volvemos a morir en la orilla. Pienso que luchamos hasta el final y el fútbol no nos lo dio. La jugada esa que sacó Taliby, tuve la gloria y salió cruz. Ahora solo tengo palabras de dolor y tristeza y pedir perdón una vez más a la afición porque le demos lo que le demos siempre está ahí. Lo siento, lo dejé todo en el campo pero de nuevo salió cruz. Lo siento».

Moha

El jugador soriano del C.D. Teruel no escondía su satisfacción por el éxito de su equipo: «Es mi tercer ascenso consecutivo. Estoy ahora ascendiendo, tengo suerte en eso y la verdad es que estoy contento y feliz por eso. Sabíamos que era un partido difícil, que se podía alargar hasta la prórroga, éramos muy conscientes, queríamos evitarla a toda costa y al final en una jugada que hemos combinado, se han plantado dentro del área y han hecho penalti. La verdad es que estamos contentos y muy felices por el partido porque hemos logrado lo que queríamos hacer, no ir a la prórroga», añadía.

Para continuar apuntaba: «El fútbol a veces te sale cara o cruz y a mí me ha salido cara. Llevo un poquito de cruz por mis amigos y mi familia que son de aquí de toda la vida, iban hoy con la camiseta del Numancia y hay un punto de tristeza por eso».