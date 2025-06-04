Dorronsoro se despide del Numancia tras dos temporadas en la portería de Los Pajaritos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Dorronsoro se despide del C.D. Numancia después de dos temporadas defendiendo la portería rojilla y, a través de las redes sociales, anunciaba su adiós mostrando su decepción por no conseguir el ascenso a Primera Federación. Al mismo tiempo, el veterano guardameta mostraba su orgullo de haber formado parte de "un club histórico".

El cántabro deja atrás una etapa de dos campañas como numantino en las que ha compartido portería con Kuda. Las lesiones no han jugado a favor del arquero y debido a ellas no pudo tener la continuidad bajo los tres palos del Numancia.

En su despedida reconocía que se va de Soria "con una gran pena" después de no haber conseguido el objetivo del ascenso en las dos temporadas como rojillo. Dorronsoro aseguraba que "después de tanto sacrificio no hemos tenido la recompensa que merecíamos".

Al mismo tiempo se mostraba agradecido de formar parte de "un club histórico" y señalaba que "siempre diré orgulloso que 'yo fui jugador del Numancia'".

También daba las gracias a sus compañeros, cuerpo técnico y empleados del club para expresar si convencimiento de que la entidad saldrá hacia adelante tras estos años complicados. Dorronsoro no se olvidaba de la afición e indicaba que "sois el mejor patrimonio del club".