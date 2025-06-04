Una docena de jugadores causaba baja en el Numancia hace un año tras no ascender en Yecla

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia todavía está digiriendo la decepción del pasado domingo al no conseguir el ascenso a Primera Federación, aunque desde la dirección deportiva se está trabajando en cómo podrá quedar la situación contractual de la plantilla para el próximo ejercicio 2025-2026. Parece claro que habrá bastantes bajas, como ya las hubo hace un año cuando no se subía en Yecla. Una docena de futbolistas dejaba de pertenecer a la nómina rojilla y sólo diez continuaban en Los Pajaritos.

El objetivo de la Primera Federación se escapaba, al igual que este año, en la final de Yecla y hasta doce futbolistas dejaban de pertenecer a la nómina rojilla. Jugadores importantes como Lupu y Carlos González cambiaban de aires ante mejores ofertas de Unión Deportiva Logroñés y Atlético Sanluqueño. El de Carlos González era un viaje de ida y vuelta ya que en enero de este año regresaba a Los Pajaritos. La duda es si el canario seguirá y emprende una nueva aventura.

En la portería numantina continuaban Kuda y Dorronsoro pero César Pirot, fichado en enero de 2024 como tercer portero para compaginar participación con el equipo filial no seguía en Soria. En la defensa los movimientos fueron importantes ya que Soler y David Alfonso no continuaban en el Numancia después de haber sido piezas destacadas en el lateral derecho y en el izquierdo. Al canterano Vicario también se le enseñaba la puerta de salida, al igual que a Nacho Pastor. Bonilla, De Frutos, Royo y Grande eran los defensas por lo que se apostaba en la avenida Mariano Vicén.

En el centro del campo seguían Moustapha y Cristian Delgado y otros como Diamanka y el canterano Óscar García dejaban de ser rojillos. Diamanka tuvo un concurso más que discreto en su segunda etapa como numantino y Óscar García no tuvo continuidad en los planes de Javi Moreno.

La línea atacante es la que sufría más cambios ya que únicamente Alain Ribeiro y Sanchidrían continuaban como numantinos. Además de los mencionados Lupu y Carlos González, otros futbolistas ofensivos como Primo, Raul Caballero, Alayeto y Noé ponían fin a su periplo por Los Pajaritos. En la temporada anterior otros efectivos como Zubiri y Tamayo tuvieron minutos en el Numancia 2023-2024. El primero salía de Soria en enero de 2024 y Tamayo anunciaba su adiós en el mes de abril.

El Numancia del siguiente curso también tendrá muchos cambios en su plantilla y el primero en anunciar su adiós ha sido Dorronsoro, que después de dos campañas se despedía en redes sociales de la afición rojilla.