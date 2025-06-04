El Numancia realiza una captación de jugadoras para su equipo femenino de Liga Provincial

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia da los primeros pasos para poner en marcha su equipo de fútbol femenino, conjunto que comenzaría a jugar la próxima temporada en la Liga Provincial.

Para ello, la entidad rojilla ha organizado una captación de jugadoras para este viernes, a partir de las 19.00 horas, en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio. A la misma puede acudir todas aquellas futbolistas que lo deseen, de 14 años en adelante, estando en dicha sesión las futbolistas que en estos momentos ya se integran dentro de los equipos de categorías inferiores numantinos.

El pasado mes de marzo la entidad soriana comunicaba su intención de crear un equipo de fútbol femenino sénior que pudiera entrar en competición en la Liga Provincial Femenina para la temporada 25-26. El objetivo fijado por la entidad es ampliar esa estructura de fútbol femenino en los años sucesivos con un equipo juvenil y otro cadete en el que tuvieran cabida aquellas niñas que hasta esa edad juegan en equipos mixtos.