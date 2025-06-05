Conoce a los futbolistas con más partidos disputados con la camiseta del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

A lo largo de los 80 años de historia que tiene el C.D. Numancia multitud de futbolistas han defendido su camiseta en cada una de las temporadas y está claro que unos han dejado más o menos huella que otros por su calidad, por su relevancia y también por el número de partidos disputados con la zamarra rojilla. Tres jugadores como son Nagore, Del Pino y Julio Álvarez pueden presumir de formar parte del 'club de los 300' al ser los que más encuentros han jugado con el Numancia. Sólo el centrocampista de Irutxun salta la cifra de 300 entorchados, aunque sus dos compañeros de viaje se quedaron muy cerca de la tercera centena con 292 y 264 veces vistiendo los colores rojillos.

Nagore, Del Pino y Julio Álvarez son santo y seña del numantinismo no sólo por los partidos jugados. Los tres son, sin lugar a dudas, leyendas del club por lo que representan, por sus logros y también por haberlo dado todo por un escudo y una camiseta. Referencias para cualquier jugador actual y para la cantera de la Ciudad Deportiva. Un trío que fue protagonista de la época dorada del club tanto en Primera como en Segunda División.

Nagore se despedía del Numancia en el año 2013 y atrás dejaba nada menos que nueve temporadas como numantino habiendo jugado la friolera de 303 partidos vestido de rojillo. Casi una década y dos etapas en las filas sorianas, la primera de 1999 a 2001 y la segunda de 2006 a 2013. El de Irurtxun desde luego que dejó huella y para muchos pasa por ser el futbolista más importante que ha tenido el Numancia a lo largo de su historia.

Llegaba a Soria cedido por el Athletic de Bilbao en el verano de 1999 para liderar el centro del campo numantino en la novedosa Primera División y el navarro fue pieza clave en la permanencia del equipo que entrenaba Andoni Goikoetxea. Una segunda temporada en Los Pajaritos en la máxima categoría antes de ser vendido al Atlético de Madrid, en la que ha sido la venta más cara del club soriano al recibir 3 millones de euros de los rojiblancos.

Mallorca, Celta y Levante fueron otros de los equipos del navarro antes de regresar al Numancia en agosto de 2006. Un regreso desde el Levante sobre la bocina ya que se ejecutaba a pocos minutos de que expirase el plazo de fichajes el 31 de agosto de aquel 2006.

Nagore volvió para ser de nuevo importante en el Numancia al conseguir el ascenso y jugar otra vez con los rojillos en Primera División. Fue en el curso 2007-2008 cuando el Numancia ascendía con Gonzalo Arconada como entrenador. Un año en la élite del fútbol español otro buen puñado de temporada en la categoría de plata antes de colgar las botas. 303 partidos quedaban atrás, 15 goles, 7 asistencias, 70 cartulinas amarillas y 2 expulsiones.

Javi del Pino se podría definir como un 'one club man', hombre de un sólo club ya que desde que en julio de 2005 aterrizó en el Numancia no se ha movido de Soria y sigue en Soria, ahora como responsable del departamento de marketing de la entidad. Once temporadas de rojillo y 292 partidos en sus piernas defendiendo el escudo de Los Pajaritos.

En el palmarés del madrileño hay que anotar el ascenso a Primera División del ejercicio 2007-2008 y su participación al año siguiente en Primera División. Muchos recuerdos de Del Pino en la máxima categoría, aunque tal vez su gol anulado en el Camp Nou ante el Barça de Guardiola es el momento que más retienen en la retina los aficionados numantinos. Gol de cabeza marcado impecablemente por Del Pino, adelantándose a Iniesta, que anulaba el árbitro. Era el minuto 17 y el Numancia se pudo poner 0-1 en el marcador, acabó goleado. Retirada en junio de 2016 con esos casi 300 entorchados, con 41 goles, un buen puñado de asistencias, 42 amarillas y 1 expulsión por doble amarilla.

El tridente lo completa Julio Álvarez, internacional sub 21 con España y absoluto con la selección de Venezuela, defendió la camiseta numantina en 264 entre Liga y Copa, marcando 57 goles, lo que le convierten en el máximo goleador histórico del equipo en el fútbol profesional, en un total de 9 campañas, logrando un ascenso a Primera División y título de campeón de Liga en la 2007-2008 y siendo nombrado mejor jugador de la categoría en la 2013-14.

Julio Álvarez fue numantino en dos etapas distintas, de 2006 a 2008 y de 2011 a 2018. En 2006 llegó a Soria desde el Real Murcia y dos años después celebraba el ascenso a Primera en Los Pajaritos. Ascenso y adiós ya que se marchaba al Almería. También hizo escala en Mallorca y en Tenerife antes de volver a ser rojillo y despedirse del fútbol en una temporada, la 2017-2018, en la que el Numancia se quedaba con la miel en los labios de volver a Primera División.