El Numancia B quiere coger "el toro por los cuernos"

El Numancia B intentará este domingo desinflamar ligeramente la depresión provocada la semana pasada por el no ascenso del primer equipo. El filial rojillo disputa el último partido de la temporada un choque en el que quiere "coger el toro por los cuernos", para ascender a Tercera Federación.

El equipo que dirige José Luis González disputa en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio el partido de vuelta de la final del play off de ascenso a Tercera División ante el Betis Valladolid, un encuentro en el que quieren hacer bueno el 0-1 conseguido en la ida. El técnico del filial rojillo no espera, pese a ese resultado, un rival muy diferente al que jugó en la ida: "Esperamos a un rival similar al encuentro de la ida, un equipo que arriesga porque en esa ocasión era su último partido de la temporada en casa. No espero un Betis Valladolid agazapado atrás, espero un equipo alegre, que tiene la iniciativa, un rival que quiere ser protagonista".

José Luis González explica que no deben quedarse con el resultado de la ida y menos cuando el rival "tuvo mucha presencia en nuestra área". "Tenemos que tener un poco más de posesión, que los chicos tengan un poco más de presencia. Si hay algo que tenemos cambiar es ser más protagonistas, en ataque para ir por la eliminatoria, no esperar acontecimientos. Hay que coger el toro por los cuernos, ir a por la Tercera Federación", explica el técnico quien indica que otro de los objetivos a nivel defensivo es evitar que el equipo vallisoletano pise tanto el área rojilla y subraya que no quieren esperar a esa posible situación de que los dos equipos, como mejores segundos de los grupos de Regional Aficionados, puedan dar finalmente el salto de categoría.

De cara al choque del domingo, José Luis González recupera a Domínguez y Sauko, bajas por sanción en Valladolid, y mantiene la baja de larga duración de Hugo Gallardo. "El equipo está quemando los últimos entrenamientos, están con una ilusión tremenda y, podrá salir mejor o peor, pero están entregaos al máximo. No transmiten sensación de tensión o alegría, confían en sus posibilidades pero hay que tener presente que esto es deporte", expresa el técnico, profesor de profesión, quien subraya que el fútbol es un juego en el que se gana y se pierde.

A la hora de empujar el filial hacia el objetivo de la Tercera División será importante el apoyo de los aficionados. Si en la eliminatoria ante el Salamanca B se dieron cita varios centenares de seguidores no puede descartarse que el domingo haya un buen puñado de aficionados rojillos. De ello es consciente la plantilla numantina. "El apoyo de la afición es importante porque es fundamental que el partido se juegue en un ambiente favorable, sano y respetando al rival. Para nosotros es un plus como ya ocurrió ante el Salamanca B y por eso les pediría que suban a la Ciudad Deportiva porque el partido es la culminación del trabajo que comenzamos en julio", relata el preparador rojillo.

Al ser cuestionado sobre si el ascenso del filia vendría a paliar un poco el chasco por el no ascenso del primer equipo, José Luis González indica que para un filial "el primer equipo es un espejo maravilloso" en el que fijarse significando que "no somos un objeto de consuelo", añadiendo que "es encomiable el trabajo que realiza el club para cumplir objetivos con el primer equipo y la Ciudad Deportiva", si bien el fútbol es deporte, un escenario en el que en ocasiones se cumplen objetivos y en ocasiones no.