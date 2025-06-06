Las primeras imágenes del CD Numancia femenino

El C.D. Numancia dio los primeros pasos para
crear su equipo de fútbol femenino, el cual comenzaría a jugar la próxima temporada en la Liga Provincial, para ello, la entidad rojilla organizó una captación de jugadoras, y 14 chicas se dieron cita en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio, incluyendo a las que ya formaban parte de los equipos de categorías inferiores del Numancia, a falta de algunas que no pudieron asistir, el equipo podría estar formado por unas 18 jugadoras
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos MARIO TEJEDOR
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos MARIO TEJEDOR
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos MARIO TEJEDOR
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos MARIO TEJEDOR
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos MARIO TEJEDOR
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos MARIO TEJEDOR
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos MARIO TEJEDOR
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos MARIO TEJEDOR
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos MARIO TEJEDOR
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos MARIO TEJEDOR
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos MARIO TEJEDOR
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos MARIO TEJEDOR
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos MARIO TEJEDOR
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos MARIO TEJEDOR
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos MARIO TEJEDOR
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos MARIO TEJEDOR
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos MARIO TEJEDOR
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino
El equipo femenino del Numancia comienza sus entrenamientos HDS
Primer entrenamiento del CD Numancia femenino