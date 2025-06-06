Las primeras imágenes del CD Numancia femenino

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia dio los primeros pasos para crear su equipo de fútbol femenino, el cual comenzaría a jugar la próxima temporada en la Liga Provincial, para ello, la entidad rojilla organizó una captación de jugadoras, y 14 chicas se dieron cita en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio, incluyendo a las que ya formaban parte de los equipos de categorías inferiores del Numancia, a falta de algunas que no pudieron asistir, el equipo podría estar formado por unas 18 jugadoras

El pasado mes de marzo, la entidad soriana comunicó su intención de crear un equipo sénior femenino, tal y como adelantó Patricio de Pedro siendo esta una de sus primeras propuestas cuanto se alzó con la presidencia. El equipo comenzó los entrenamientos, y buscará competir en la Liga Provincial Femenina en la temporada 25-26. El objetivo será ampliar la estructura del fútbol femenino en los años siguientes con equipos juvenil y cadete, para integrar a las niñas que hasta entonces jugaban en equipos mixtos.