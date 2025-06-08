El Numancia B se juega esta tarde el ascenso a Tercera Federación

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Numancia B recibe esta tarde en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio, a partir de las 18.00 horas, al Betis C.F. Valladolid en encuentro de vuelta del play off de ascenso a Tercera División. Dos temporadas después, los rojillos tienen ante sí la oportunidad de dar el salto de categoría en un encuentro al que llegan con la ventaja por la mínima de 0-1 logrado en la ida.

La posibilidad de ascenso que el filial tiene esta tarde no acallará la pena y el fracaso que implica el no ascenso del primero equipo si bien, y pese a ello, la ilusión de los chicos del filial por la oportunidad que tienen ante sí no se la va a quitar nadie. «El equipo está quemando los últimos entrenamientos, están con una ilusión tremenda y, podrá salir mejor o peor, pero están entregaos al máximo», señalaba el técnico del filial, José Luis González durante la semana al explicar cómo veía a sus jugadores.

El filial rojillo tiene ante sí una gran oportunidad y más tras afrontar el encuentro con la ventaja que otorga el gol de Villanueva en la ida. Cabe recordar que en caso de empate en la eliminatoria al final de los 90 minutos, se disputaría una prórroga de 30 que, de finalizar en tablas, haría que la ronda se tuviera que dilucidar en los penaltis.

Sobre el papel el Numancia B llega al partido con ventaja por ese 0-1 y por el hecho de jugar en casa. Aún así, el encuentro hay que disputarlo y ganarlo. «Tenemos que tener un poco más de posesión, que los chicos tengan un poco más de presencia. Si hay algo que tenemos cambiar es ser más protagonistas, en ataque para ir por la eliminatoria, no esperar acontecimientos», indicó en los días previos al partido el preparador rojillo.

El Betis Valladolid, segundo en el Grupo B de la Regional Aficionados y que recuperar a Mario en el medio centro respecto al primer partido, ha cedido esta temporada a domicilio 18 puntos de los 45 que ha disputado. Los vallisoletanos, con ocho victorias, perdieron lejos de casa ante C.D. Benavente (2-1), C.D. Peñaranda (3-0), Salamanca B (3-0) y Unionistas B (2-1), al tiempo que empataron ante Onzonilla (1-1), Sariegos (1-1) y Moraleja. En esos desplazamientos lejos casa anotaron 19 goles y encajaron 18.

Estos datos contrastan con los que los pupilos de José Luis González tienen esta temporada en la Ciudad Deportiva, donde han cedido 10 puntos de los 45 disputados en derrota ante Colegio Diocesanos (1-2), y C.D. Coca (0-1) y los empates ante San José (0-0) y Burgos Internacional (2-2). Aún así conviene recordar que el Betis Valladolid superó por 1-2 al Turégano en la ida, demostrando que es un rival peligroso. «Esperamos a un rival similar al encuentro de la ida, un equipo que arriesga porque en esa ocasión era su último partido de la temporada en casa. No espero un Betis Valladolid agazapado atrás, espero un equipo alegre, que tiene la iniciativa, un rival que quiere ser protagonista», expresaba el preparador numantino quien recupera para esta tarde a Domínguez y Sauko tras sanción.