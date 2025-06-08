El ascenso del Numancia B a Tercera Federación en más de 100 fotos

Victoria del equipo rojillo en la final por el ascenso a 3ªRFEFMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Numancia B ha conquistado su ascenso a Tercera División tras vencer al Betis Valladolid con un marcador de 2-1 en la final del playoff. El equipo dirigido por José Luis González dominó el encuentro, generando más oportunidades claras. Godson selló la victoria con un espectacular gol desde fuera del área en la segunda mitad, frustrando cualquier intento de reacción del rival.

Después de dos temporadas, el filial rojillo regresa a Tercera División, celebrando el logro en la Ciudad Deportiva, cánticos y bengalas sirvieron de atrezo para una alegría desbordada de los canteranos del Club Deportivo Numancia, buen sabor de boca para finalizar la temporada tras el disgusto del equipo rojillo de 2ªRFEF.