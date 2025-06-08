El Numancia B gana al Betis Valladolid y asciende a Tercera Federación

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Numancia B jugará la próxima temporada en Tercera División tras superar en la final de la eliminatoria del play off de ascenso el Betis Valladolid por 2-1. El equipo de José Luis González dispuso de mejores ocasiones que el rival y cuando este quiso reaccionar en la segunda parte, Godson se encargó de dar la puntilla con un golazo desde la frontal.

El filial rojillo regresa a Tercera División dos temporadas después y lo hace tras poner la guinda a la temporada en la Ciudad Deportiva. El filial, que venía con una mínima ventaja de la ida por 0-1, era consciente de la oportunidad que tenía ante sí y saltó al terreno de juego con la intención de no desaprovecharla. Fruto de ello fue una primera parte entretenida, con ocasiones.

De ahí que el comienzo del partido no fuera mejor para sus intereses. En el minuto 1, Yago remataba desviado por muy poco una falta lateral. Y un minuto después Álex Ramos adelantaba a los rojillos. El ariete aprovechaba un balón filtrado desde atrás para ganarle la partida al defensa con un toque, suficiente para plantarse ante el arquero visitante y batirlo en su salida.

Minuto 2 y el partido se le ponía de cara a un filial que en esa primera parte dispuso de más ocasiones para ampliar su renta en el marcador. Una de ellas en el minuto 6 en un remate en semifallo de Álex Ramos que se iba desviado. La reacción visitante llegó en una doble ocasión de Jaime y Sergio que Miguel Ángel se encargó de desbaratar.

En el ataque rojillo Godson se mantuvo muy activo y suyo fue un disparo en el 13 que atajaba el arquero visitante. Poco después, el delantero ghanés se asociaba con Miñana y este último, algo escorado, se plantaba ante el arquero quien tapaba bien el palo corto y atajaba el balón.

De ahí al tramo final de la primera parte, el filial trató de controlar el balón fajándose bien de las acometidas visitantes. En el 40, Godson y Miñana volvían a aliarse en el ataque numantino y balón acababa en las botas del extremo quien, escorado, remataba fuera. En el 42, Ishizuka botaba un libre directo que detenía le portero visitante. La primer parte acababa con un aviso vallisoletano, un disparo de Sergio al que Miguel Ángel respondía con una gran intervención para evitar el empate.

La segunda parte no tuvo tantas ocasiones como la primera y cualquier atisbo de reacción visitante se encargó de desbaratarla Godson. Durante el primer cuarto de hora apenas hubo llegadas en una y otra área. Los intentos visitantes eran cercenados por la zaga local. En el minuto 61, el Betis Valladolid empataba el partido tras una acción en el área en la que Samuel, desde la línea de fondo, enviaba al centro de la portería desde donde Sergio enviaba a la red.

Parecía que el Betis Valladolid iba a apretar pero apenas tuvo tiempo para hacerlo. En el 65, Godson recogía una balón en las inmediaciones del área visitante, avanzaba unos metros y desde la frontal embestía con violencia la bola. El esférico se colaba en la escuadra visitante haciendo inútil la estirada de Estévez. El ghanés, un dolor de cabeza para la zaga vallisoletana, encarrilaba la eliminatoria para los rojillos.

Tras ese tanto llegaron más cambios en uno y otro equipo. En el 71 Miñana disparaba desviado para los rojillos y en el 80 Miguel Ángel desbarataba una ocasión vallisoletana. En los últimos minutos buscaron la portería rival los visitantes pero una ordenada e implicada zaga numantina se encargaba de desbaratar cualquier atisbo de peligro y sellar el salto de categoría.