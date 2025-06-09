El Numancia señala que no tiene ninguna reunión prevista con Miguel de la Fuente

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

Fuentes del C.D. Numancia han asegura que no hay prevista una reunión con el ex técnico del Real Ávila, Miguel de la Fuente, quien el pasado domingo estuvo viendo en la Ciudad Deportiva el encuentro entre el Numancia B y el Betis Valladolid.

"Tenemos que ser respetuosos con los tiempos y sobre todo con el que es nuestro entrenador, Aitor Calle", señalan desde el club soriano. Estas mismas fuentes sí confirman que Miguel de la Fuente, a través del responsable de la Ciudad Deportiva, pidió saludar a los responsables del club soriano, un saludo que tuvo lugar a la finalización del encuentro del filial. En concreto saludó al director deportivo Alejandro Huerta y al presidente Patricio de Pedro.

El C.D. Numancia se encuentra en este momento en un periodo de reflexión a la espera de que accionistas de la entidad empiecen a trazar las líneas maestras de la próxima temporada. Al respecto, según señalaron esas fuentes, no puede descartarse que a lo largo de esta semana pudiera haber novedades.