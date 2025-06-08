Miguel de la Fuente, una opción para el banquillo del Numancia

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

Entre los centenares de personas que esta tarde vieron el encuentro entre Numancia B y Betis Valladolid se encontraba el ex entrenador del Real Ávila esta temporada en Segunda Federación, Miguel de la Fuente, quien ha admitido que está en Soria para hablar con la entidad numantina.

El técnico vallisoletano señalaba que esta conversación con la entidad rojilla podría tener lugar este lunes, sin expresar nada más al respecto. El hecho de que técnico y Numancia vayan a tener conversaciones bien pueden entenderse dentro de la búsqueda del club rojillo de un inquilino para el banquillo del primer equipo, sin descartar otra opción. La semana pasada el C.D. Numancia emitía una carta abierta del presidente, Patricio de Pedro, en la que pedía unos días de reflexión para tomar decisiones.

Se da la circunstancia de que Miguel de la Fuente, licenciado en fisioterapia, estudió la carrera en Soria llegando a jugar, como él mismo reconocía esta tarde, en el C.D. Calasanz bajo la dirección de Carlos Bermejo. De la Fuente trabajó como fisioterapeuta del Real Valladolid durante la etapa de Mendilibar y, tal y como ha reconocido en alguna entrevista, fue ahí donde le empezó a picar el gusanillo por sentarse en el banquillo. Entre los equipos en los que ha estado en el banquillo se encuentra el Atlético Tordesillas y el Real Ávila. Con los primeros estuvo dos temporadas y disputó una fase de ascenso a Segunda Federación. Ascendió al Real Ávila a esa categoría donde esta temporada se midió al C.D. Numancia. Con el equipo abulense recién ascendido estaba cuajando una gran temporada hasta que fue cesado incomprensiblemente a dos para finalizar la fase regular con el equipo asentado en zona de play off.