José Luis González: "El ascenso no es posible desde la individualidad, tiene que haber un colectivo"

El C.D. Numancia B jugará la próxima temporada en Tercera Federación tras sellar el ascenso ante el Betis Valladolid. La mano que ha mecido la cuna del filial rojillo es José Luis González quien destaca el «empaque» de su equipo en la competición como una de las claves del ascenso al tiempo que subraya la tremenda juventud del grupo que ha manejado.

José Luis González no esconde que siente una «alegría tremenda», y una gran satisfacción por ese salto de categoría que «deja al filial donde tiene que estar, en Tercera División». «Tengo que enviar un mensaje de agradecimiento al Club porque se ha volcado con el filial. El club apostó por una plantilla súper joven y ha habido un seguimiento de Alejandro, Toño y Marcos. Muchos jugadores de la plantilla son sénior de primer año, es una plantilla prometedora», relata el técnico.

José Luis González reconoce que el ascenso de categoría es «la guinda», al trabajo de toda la temporada y explica que es un premio «de puertas hacia fuera porque de puertas hacia dentro los chicos habían hecho el trabajo. No se les podía pedir más».

A la hora de repartir méritos, el preparador numantino no esconde que hay jugadores que, como Godson, pueden marcar diferencias pero recuerda que si el equipo no empuja «a Cristian no le llegan balones. El equipo no se ha ido atrás gracias a su empaque». «Conseguir este hito no es posible desde la parcela individual, tiene que haber un colectivo. Es inviable estar sin perder 26 partidos si no hay un colectivo fuerte. Esa ha sido una de las claves de la temporada», subraya para considerar que otras de las claves fue tener el factor cancha a favor en las eliminatorias de ascenso y llegar a la Ciudad Deportiva con la eliminatoria abierta.

A la hora de señalar lo momentos más duros de la temporada, el técnico apunta a las lesiones sufridas por Adrián Martínez o Hugo Gallardo. «Han sido pocas pero ves a chavales fuertes tener que parar y es duro», relata. Añade que durante la temporada no hubo momentos realmente malos y que ante alguna derrota lo que se hizo fue «trabajar y ordenar las piezas». En este sentido, admite que el partido más duro de todo el curso fue el de la ida de la eliminatoria ante el Salamanca B, un compromiso duro por el ambiente, el rival y la superficie del juego. «Ante el Betis Valladolid se acabó sin sufrir y eso que es un gran equipo», expresa el preparador numantino con califica el pasado domingo como «un día inolvidable».

José Luis González celebró el ascenso junto a sus pupilos y cuerpo técnico, un grupo de trabajo con el que ahora tiene que cumplir la promesa por lograr el salto de categoría. «Nos tenemos que hacer el último tramo del Camino de Santiago. Hay que coger a Óscar, Pablo, Alberto y Arturo y hacer los últimos 100 kilómetros del Camino», concluye el preparador que dos años después ha dirigido a un Numancia B que jugará el próximo curso una categoría por debajo del primer equipo.