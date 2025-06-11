Fútbol
Agotadas las plazas para participar en el campus de verano del Numancia
La actividad se celebrará del 7 al 12 de julio para chicos y chicas con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años
Las plazas para participar en el campus de verano del C.D. Numancia han quedado ya agotadas. según informa el club soriano en sus redes sociales. La actividad se celebrará del 7 al 12 de julio y la asistencia está abierta a chicos y chicas con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años.
Además de la práctica del fútbol se ofrecerán diversas actividades tanto formativas como lúdicas, una formación humana integral que fomente la convivencia, potencie el desarrollo social e individual, así como el disfrute de esta experiencia. Todo ello con un ambiente inmejorable, creado para que la diversión esté garantizada y donde los ¡nuevos amigos están asegurado.