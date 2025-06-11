Agotadas las plazas para participar en el campus de verano del Numancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las plazas para participar en el campus de verano del C.D. Numancia han quedado ya agotadas. según informa el club soriano en sus redes sociales. La actividad se celebrará del 7 al 12 de julio y la asistencia está abierta a chicos y chicas con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años.

Además de la práctica del fútbol se ofrecerán diversas actividades tanto formativas como lúdicas, una formación humana integral que fomente la convivencia, potencie el desarrollo social e individual, así como el disfrute de esta experiencia. Todo ello con un ambiente inmejorable, creado para que la diversión esté garantizada y donde los ¡nuevos amigos están asegurado.