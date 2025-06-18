Suenan los primeros entrenadores para el banquillo del Numancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia anunció la semana pasada la continuidad de Álex Huerta al frente de la Dirección Deportiva. El siguiente paso en este sentido será la contratación del nuevo entrenador del equipo después de darse a conocer que Aitor Calle no seguirá en Los Pajaritos. En escena ya han aparecido los nombres de técnicos como candidatos a ocupar el banquillo de Los Pajaritos.

Uno de los nombres que ha sonado para ocupar el banquillo numantino, según ha informado la cuenta de Twitter Cazurreando, es Abel Segovia Vega. Otro técnico que ha sonado como futurible para llevar el timón numantino es David Movilla. Abel Segovia ha dirigido a varios equipos del sur de España en las últimas temporadas. En 2022 firma como técnico del Antequera para lograr el ascenso a Primera Federación, aunque no seguiría en el club antequerano. En octubre de 2023 firma como entrenador del Atlético Sanluqueño de la Primera Federación. El 21 de enero de 2025, firma hasta final de Liga por el Marbella FC, equipo que pertenece al Grupo 2 de la Primera Federación.

David Movilla, por su parte, es conocido por los ascenso que ha logrado en las últimas campañas con diferentes equipos. Los dos últimos conjuntos con los que dio el salto a Primera Federación fueron el Zamora en el curso 2023-2024 y el Sabadell, con el que subía hace unas fechas en el play off de ascenso después de eliminar al Eibar B y al UCAM Murcia en la final.